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Житель Белгородской области погиб от удара украинского беспилотника
В белгородском селе Пролетарское дрон ВСУ ударил по автомобилю. Погиб местный житель, его супруга и сын получили тяжелые ранения.
Вражеский дрон-камикадзе врезался в ехавшую по поселку машину, в результате чего погиб мужчина, а его жена и 21-летний сын получили тяжелые ранения.
«В Ракитянском округе в районе поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадала семья», – передает ТАСС сообщение оперативного штаба.
Главу семейства в крайне тяжелом состоянии экстренно доставили в районную больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось.
По информации властей, супруга погибшего получила множественные осколочные ранения руки и плеча. У их 21-летнего сына медики диагностировали тяжелое повреждение глаза. В настоящий момент бригады скорой помощи транспортируют выживших членов семьи в областную клиническую больницу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские беспилотники ранили двух мирных жителей Белгородской области. В апреле в результате целенаправленных атак дронов на автомобили скончались четыре человека. В январе от удара вражеского аппарата по машине с семьей погиб местный житель.