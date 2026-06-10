Житель Белгородской области погиб от удара украинского беспилотника

Tекст: Денис Тельманов

Вражеский дрон-камикадзе врезался в ехавшую по поселку машину, в результате чего погиб мужчина, а его жена и 21-летний сын получили тяжелые ранения.

«В Ракитянском округе в районе поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадала семья», – передает ТАСС сообщение оперативного штаба.

Главу семейства в крайне тяжелом состоянии экстренно доставили в районную больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось.

По информации властей, супруга погибшего получила множественные осколочные ранения руки и плеча. У их 21-летнего сына медики диагностировали тяжелое повреждение глаза. В настоящий момент бригады скорой помощи транспортируют выживших членов семьи в областную клиническую больницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские беспилотники ранили двух мирных жителей Белгородской области. В апреле в результате целенаправленных атак дронов на автомобили скончались четыре человека. В январе от удара вражеского аппарата по машине с семьей погиб местный житель.