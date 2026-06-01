Мединский заявил о художественной пользе советской цензуры
Государственная цензура советского периода приносила несомненную художественную пользу кинематографу, эффективно отсеивая низкопробные ленты и не допуская в прокат откровенную халтуру, отметил помощник президента России Владимир Мединский.
«Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза – халтуру не пропускали в прокат», – отметил чиновник в интервью изданию «Эксперт».
Государственный деятель подчеркнул, что в СССР отслеживали не только идеологические аспекты, но и общий уровень качества лент. Мединский выразил уверенность, что подобный подход следует применять и сегодня. Он напомнил, что в советскую эпоху каждому готовому фильму присваивали определенную категорию, которая напрямую влияла на гонорары создателей, тогда как в современной России реальная киноэкономика отсутствует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году искусствовед Михаил Швыдкой выступил с предложением о восстановлении профессиональной цензуры.
Ранее сам Владимир Мединский признавал необходимость большого художественного чутья для оценки произведений искусства.