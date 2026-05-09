Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.2 комментария
Лукашенко предложил вернуть останки советских воинов с чужбины домой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за возвращение на родину останков советских воинов, погибших за пределами страны, подчеркнув важность сохранения исторической памяти.
Белорусский лидер считает важным возвращать на родину останки павших бойцов, передает ТАСС.
«Все цветы и венки возложены нами и в память о тех, кто остался лежать там, на чужбине, отдав свою жизнь за жизнь народов Европы. Их нужно вернуть домой», – сказал глава государства на церемонии возложения венков у монумента Победы.
Президент Белоруссии также отметил необходимость сохранить правду о Великой Отечественной войне. По его словам, важно рассказывать даже о самых тяжелых страницах истории, чтобы научить молодежь распознавать истинное лицо фашизма. Это необходимо для обеспечения мирного будущего родной земли, уверен политик.
Во время выступления глава государства напомнил о решающем вкладе Советского Союза в освобождение Европы от захватчиков. Он поблагодарил соотечественников за память о подвиге предков и обратился к ветеранам, пообещав сделать все возможное для сохранения завоеванного ими мира.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Победу общим достижением всех стран бывшего Советского Союза.
В немецком Потсдаме участники специальной церемонии перезахоронили останки 80 погибших красноармейцев.
На территории мемориального комплекса в Молдавии дипломаты и ветераны захоронили тела 16 павших советских воинов.