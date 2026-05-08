Суд снял блокировку с юмористического портала «ЯПлакалъ»
Мосгорсуд отменил решение о запрете распространения контента ресурса «ЯПлакалъ»
Московский городской суд отменил постановление о запрете юмористического контента на нескольких популярных ресурсах, ранее обвиненных в оскорблениях и национальной дискриминации.
Московский городской суд пересмотрел постановление Чертановского районного суда столицы о блокировке нескольких развлекательных площадок, передает ТАСС.
Речь идет о сайтах Yaplakal, Anekdotovstreet и Anekdoto.net.
В пресс-службе инстанции озвучили официальную позицию по данному разбирательству. «Решение суда в отношении деятельности сайтов: yaplakal.com, anekdotovstreet.com, anekdoto.net, на которых размещены материалы (юмористический контент в текстовом формате), содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности – отменить», – заявили представители суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее московский суд признал запрещенными юмористические материалы на портале «ЯПлакалъ».
Роскомнадзор не включил сайт в реестр из-за отсутствия конкретных ссылок в судебном решении.
Позже Верховный суд России не нашел экспертиз для запрета публикаций ресурса.