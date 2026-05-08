Жители Латвии осудили вандализм на братском кладбище советских солдат

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент произошел в городе Иецава, передает РИА «Новости».

Неизвестные злоумышленники повредили воинское захоронение, что вызвало мгновенную и острую реакцию общественности в соцсетях.

Пользователь Модрис Закаритис эмоционально высказался в местном сообществе в соцсетях. «Насколько нужно быть глупым, трусливым и ограниченным, чтобы под покровом темноты "воевать" с мертвыми людьми?» – написал возмущенный горожанин.

Эту позицию поддержали и другие комментаторы, отметившие слабость вандалов, способных бороться только с безответными памятниками.

Многие горожане выступили с инициативой самостоятельного восстановления мемориала. В частности, Елена Пипина призвала неравнодушных объединить усилия и провести реставрацию поврежденного объекта своими силами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле осудили планы властей Латвии по уничтожению военных мемориалов.