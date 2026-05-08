Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.
Жители Латвии осудили вандализм на братском кладбище советских солдат
Жители Латвии выразили резкое возмущение действиями вандалов, которые разрушили мемориал павшим воинам Великой Отечественной войны в южной части республики.
Инцидент произошел в городе Иецава, передает РИА «Новости».
Неизвестные злоумышленники повредили воинское захоронение, что вызвало мгновенную и острую реакцию общественности в соцсетях.
Пользователь Модрис Закаритис эмоционально высказался в местном сообществе в соцсетях. «Насколько нужно быть глупым, трусливым и ограниченным, чтобы под покровом темноты "воевать" с мертвыми людьми?» – написал возмущенный горожанин.
Эту позицию поддержали и другие комментаторы, отметившие слабость вандалов, способных бороться только с безответными памятниками.
Многие горожане выступили с инициативой самостоятельного восстановления мемориала. В частности, Елена Пипина призвала неравнодушных объединить усилия и провести реставрацию поврежденного объекта своими силами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле осудили планы властей Латвии по уничтожению военных мемориалов. Рижская дума утвердила снос памятника полководцу Барклаю-де-Толли. Латвийская полиция завела уголовное дело за возложение цветов к демонтированному монументу советским воинам.