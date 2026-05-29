Морпех спас десятки сослуживцев в Сумской области
Фельдшер группировки «Север» с позывным «Тихий» эвакуировал более 40 раненых военнослужащих на передовой в Сумской области, об этом рассказал он сам.
Военнослужащему приходилось не только выполнять свои прямые медицинские обязанности, но и участвовать в обороне населенного пункта Константиновка, пояснил он РИА «Новости».
«По статистике спасенных – более 40 человек. Я оказал помощь и успешно эвакуировал в тыловые подразделения, на следующий этап эвакуации отправил. В общей сложности четыре месяца провел на боевой задаче с перерывами на отдых», – рассказал боец.
По словам медика, чаще всего помощь требовалась военнослужащим, получившим минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате ударов FPV-дронами и минометных обстрелов.
Он также отметил, что в одном из первых боев после выпуска из академии летом 2025 года ему пришлось лечить огнестрельные ранения, что стало для него ценным опытом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, этот же фельдшер с позывным «Тихий» сбил два вражеских беспилотника при эвакуации раненого бойца.