Tекст: Алексей Дегтярёв

Военнослужащему приходилось не только выполнять свои прямые медицинские обязанности, но и участвовать в обороне населенного пункта Константиновка, пояснил он РИА «Новости».

«По статистике спасенных – более 40 человек. Я оказал помощь и успешно эвакуировал в тыловые подразделения, на следующий этап эвакуации отправил. В общей сложности четыре месяца провел на боевой задаче с перерывами на отдых», – рассказал боец.

По словам медика, чаще всего помощь требовалась военнослужащим, получившим минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате ударов FPV-дронами и минометных обстрелов.

Он также отметил, что в одном из первых боев после выпуска из академии летом 2025 года ему пришлось лечить огнестрельные ранения, что стало для него ценным опытом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, этот же фельдшер с позывным «Тихий» сбил два вражеских беспилотника при эвакуации раненого бойца. Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Гранов в Харьковской области. Неделей ранее другой раненый морпех уничтожил украинский дрон запасным колесом от багги.