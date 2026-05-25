Галибаф переизбран на должность председателя парламента Ирана

Мохаммад-Багер Галибаф сохранил пост спикера иранского парламента на год
Глава переговорной группы с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф продолжит руководить законодательным органом Исламской республики в течение следующего года по итогам состоявшегося голосования депутатов.
Иранская государственная телерадиокомпания проинформировала об очередном утверждении политика на руководящем посту, передает РИА «Новости».
«Галибаф голосованием депутатов остался председателем парламента еще на один год», – сообщил вещатель.
Помимо работы в законодательном органе, переизбранный спикер возглавляет иранскую делегацию. Эта команда отвечает за ведение прямого диалога с американской стороной по вопросам урегулирования конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил об угрозе судоходству в Ормузском проливе.
Политик возглавил иранскую группу переговорщиков на встрече с американской делегацией в Пакистане. Американская сторона назвала его главным потенциальным собеседником для заключения мирного соглашения.