Краснов рассказал о борьбе с поточным правосудием
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов рассказал о мерах по преодолению модели поточного правосудия за счет увеличения числа мировых судей и более равномерного распределения нагрузки между судебными участками.
«Принимая во внимание, что в ряде субъектов фактически сформировалась модель так называемого поточного правосудия, при которой приоритет смещается с содержательной оценки дела на соблюдение сроков и количественных показателей, последовательно преодолеваются проблемы нехватки квалифицированных судейских кадров. В этих целях увеличивается количество мировых судей, перераспределяется неравномерная нагрузка между судебными участками», – цитирует Краснова РИА «Новости».
Помимо этого, ведется работа по повышению зарплат мировых судей и обеспечению их служебным жильем. Глава Верховного суда также обратил внимание на то, что качество мировой юстиции сильно зависит от технологической базы. Он подчеркнул, что цифровое правосудие остается неоднородным: во многих участках не хватает серверов, систем видео-конференц-связи и современной оргтехники. Использование разрозненных региональных решений мешает созданию единой цифровой среды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал инициативу перераспределения судейских вакансий в перегруженные регионы. Председатель Верховного суда Игорь Краснов пообещал создать единую цифровую платформу для судов.