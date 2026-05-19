Солдат ВСУ отправили к Сумам, предупредив, что никто не вернется живым
Образцы ДНК взяли у военнослужащих 160-й отдельной мехбригады ВСУ перед отправкой в Сумскую область, предупредив, что никто из них не вернется живым, сообщили в российских силовых структурах.
Перед отправкой военнослужащих 160-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумскую область у всех солдат были взяты образцы ДНК, сообщает ТАСС. Источник агентства уточнил, что командование не скрывало от бойцов возможные последствия – их прямо предупредили, что «никто из них не вернется живым».
Кроме того, по данным российских силовых структур, в район Сум дополнительно переброшены расчеты 47-й артиллерийской бригады ВСУ. Восстановление боеспособности этой части было завершено незадолго до отправки на новое направление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские власти используют расстрелы отступающих солдат для стабилизации линии боевого соприкосновения.
Вооруженные силы Украины активно применяют беспилотные летательные аппараты для уничтожения собственных военнослужащих.