  За ночь над Россией перехватили 50 украинских беспилотников
    Украина наказывает Прибалтику за русофобию
    Скачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    Силовики сообщили о планах НАБУ арестовать Елену Зеленскую
    При атаке дрона ВСУ в Подмосковье погиб гражданин Индии
    Путин назвал большим событием успешное испытание ракеты «Сармат»
    Советники Трампа спрогнозировали вторжение Китая на Тайвань
    «Зенит» обошел «Спартак» по числу побед в чемпионате России
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Леше был стержень.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    18 мая 2026, 08:33 • Новости дня

    Сделавший предложение на «Итогах года» журналист запланировал свадьбу

    Tекст: Мария Иванова

    Молодой человек из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, попросивший руки своей девушки во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным», планирует бракосочетание на ближайшее лето.

    Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, который сделал предложение своей возлюбленной в ходе прямой линии с президентом России, планирует сыграть свадьбу в июле, передает ТАСС. Сейчас пара активно готовится к торжеству.

    «Да, свадьба, действительно в июле планируется, сейчас активно готовимся. Наверное, надеяться на приезд президента было бы слишком самоуверенно, все-таки у главы государства плотный график, но если вдруг это случится, мы будем безумно рады», – рассказал Бажанов.

    Напомним, молодой человек пришел на программу в Гостиный Двор с плакатом «Хочу жениться», украшенным пятью нарисованными сердечками. В итоге екатеринбургский журналист Кирилл Бажанов позвал свою девушку замуж в прямом эфире.

    Ведущая Екатерина Березовская прервала ход эфира, чтобы зачитать сообщение о том, что девушка ответила согласием.

    Президент России в шутку предложил собрать деньги на свадьбу пары.

    17 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России перешли к системе непрерывного давления на украинскую инфраструктуру, сообщили в подполье.

    За минувшие сутки на территории Украины зафиксировано более 30 эпизодов атак, передает Telegram-канал L0HMATIY. Под огневое воздействие попали семь областей, включая Киевскую, Харьковскую и Сумскую.

    Характер боевой работы регулярно меняется. «ВС РФ окончательно уходят от старой схемы "массированный налет – пауза – новый налет" и переходят к системе непрерывного распределенного давления», – отмечают авторы ресурса. Главной целью становится не разовый прорыв, а истощение транспортных узлов и промышленных объектов.

    Отмечается, что расписание атак формируется на многонедельные циклы. Командование постоянно корректирует плотность и географию применения беспилотников в зависимости от оперативной обстановки. Особое внимание сейчас уделяется системному разрушению распределительных узлов в Днепропетровской области и харьковском секторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Для поражения целей армия применила аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил о результативных атаках по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и Сумах.

    17 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Силовики сообщили о планах НАБУ арестовать Елену Зеленскую
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские антикоррупционные ведомства завершают расследование и планируют задержать супругу главы киевского режима Елену Зеленскую, сообщили в российских силовых структурах.

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины готовятся задержать Елену Зеленскую, передает РИА «Новости». В российских силовых структурах уточнили, что расследование в отношении супруги главы киевского режима находится на завершающей стадии.

    «Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым», – рассказал собеседник агентства.

    По данным источника, эта информация известна Владимиру Зеленскому, который уже усилил охрану семьи и начал вести торги с западными партнерами. Украинские политтехнологи советуют ему публично развестись и заявить, что супруги не виделись с 2019 года. Сам политик оценивает ситуацию исключительно с позиции собственных имиджевых потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима возводил для супруги элитный особняк в качестве отступных при разводе.

    Бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель допустила наличие голоса Елены Зеленской на секретных антикоррупционных аудиозаписях.

    Самому Владимиру Зеленскому после ухода с поста грозит уголовная ответственность по делу о коррупции.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    17 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Скачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Елена Зеленская может быть причастна к работе фондов, потенциально замешанных в многомиллиардных хищениях и выводе средств с Украины. Но итог потенциального уголовного дела против нее будет определяться в переговорах западных кураторов и противников Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось о завершении расследования против Елены Зеленской.

    «На Украине вполне вероятно начнут уголовное разбирательство в отношении Елены Зеленской – это продолжение процесса удушения ее мужа», – подтвердил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «На Украине говорят, что у Зеленского две любимых жены: Ермак и Елена. Поэтому все совершенно логично. Такое развитие событий означает лишь то, что его западные кураторы пока не могут договориться с его противниками. А сам Зеленский пытается поднять голову и придать себе субъектности», – пояснил собеседник.

    По словам эксперта, Елена Зеленская может быть причастна к работе ряда фондов, потенциально замешанных в многомиллиардных хищениях и выводе средств с Украины. «Не удивлюсь, если окажется, что она замешана и в других преступных схемах – вплоть до черной трансплантологии и торговли людьми», – отметил политолог.

    «Елена Зеленская не выглядит глупой женщиной. Возможно, она чего-то недопонимала в этих схемах. Но вряд ли она была совсем уж не в курсе своей причастности к тому, чем занимается ее муж и его ближайшие окружение», – считает эксперт.

    «Впрочем, сейчас от Елены совершенно ничего не зависит. Сценарий определит итог переговоров западных кураторов и противников Зеленского. Что касается его самого, то об имиджевых потерях не может идти и речи, поскольку у него нет никакого имиджа. Причем – даже в украинском истеблишменте, не говоря уже про европейский или американский», – добавил Скачко.

    Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершают расследование против жены Владимира Зеленского Елены.

    «Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым», – сообщил собеседник агентства.

    По его словам, эта информация уже перестала быть тайной для главы киевского режима, который усилил охрану семьи и начал торги с западными партнерами.

    «Украинские политтехнологи рекомендуют своему шефу официально и максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга. Сам Зеленский рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь», – добавил он.

    В понедельник экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) при строительстве на строительстве элитного жилого комплекса «Династия» в районе Козина под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины постановил отправить его под стражу.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник Мирошник отмечал, что Ермак может попытаться слить Зеленского компроматом. Как указывал дипломат, сам по себе бывший чиновник не представляет большого интереса для Запада, однако через него можно отстранить Зеленского от реального управления государством.

    17 мая 2026, 13:38 • Новости дня
    Американские пенсионеры лишили молодые семьи просторных домов

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пожилые американцы, чьи дети уже выросли, владеют почти в два раза большей долей домов с тремя и более спальнями по сравнению с миллениалами, у которых есть дети, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Axios со ссылкой на исследование Redfin, основанное на данных переписи населения за 2024 год, бумерам без детей принадлежит 28% таких домов.

    Отмечается, что родители-миллениалы владеют 16% крупного жилья, а поколение Z – менее 1%. Наибольшая доля миллениалов с просторными домами зафиксирована в Остине, Колумбусе и Миннеаполисе – около 19%. Самые низкие показатели отмечены в Лос-Анджелесе, Майами и Сан-Хосе.

    Пожилые домовладельцы не спешат переезжать по ряду причин. Многие из них уже выплатили ипотеку или зафиксировали низкие ставки. Кроме того, бумеры предпочитают оставаться рядом с семьей, сохранять привычный образ жизни и избегать хлопот с переездом. В то же время молодые семьи сталкиваются с нехваткой предложений и высокими ценами.

    Несмотря на трудности, миллениалы смогли увеличить свою долю владения большими домами с 5% в 2014 году до 16% в 2024 году. Добиться этого удалось в основном за счет покупки недвижимости у так называемого молчаливого поколения, в то время как позиции бумеров практически не изменились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские бэби-бумеры продолжают вытеснять молодежь с рынка труда из-за удорожания жизни и жилья. Представители поколения миллениалов в США демонстрируют рекордно низкий уровень национальной гордости.

    17 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время государственного визита американского лидера в Китай внимание публики привлекли необычные машины с модифицированным верхом для возможного размещения систем радиоэлектронной борьбы, сообщили СМИ.

    Масштабный кортеж сопровождал президента Дональда Трампа в Пекине во время его встречи с председателем Си Цзиньпином, передает издание TWZ. Особый интерес вызвали два тяжелонагруженных китайских внедорожника Hongqi с огромными нестандартными крышами. Подобная конфигурация автомобилей ранее не встречалась на публике.

    Американские силовые структуры открестились от использования этих транспортных средств. «Секретная служба США подтвердила, что не является оператором ни одного из обсуждаемых автомобилей», – заявили представители ведомства. При этом они не смогли уточнить, принадлежат ли машины американскому посольству или правительству Китая.

    В колонне также передвигались модифицированные Chevy Suburban, Lincoln Navigator и фургон Ford E-series. Эксперты предполагают, что массивные надстройки на внедорожниках могут скрывать оборудование для радиоэлектронной борьбы, направленное энергетическое оружие или системы связи. Эти технологии становятся все более востребованными для защиты от возможных атак беспилотников.

    Измененные автомобили выглядят очень тяжелыми, их задние оси заметно проседают под весом оборудования. Точное назначение конструкций остается неизвестным, однако такие машины дежурили как в начале, так и в хвосте президентского кортежа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп прибыл в Китай с государственным визитом.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США начали официальные переговоры в Доме народных собраний. Во время экскурсии по резиденции китайский лидер напомнил гостю о прошлой встрече с Владимиром Путиным.

    17 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для лучшей защиты от атак БПЛА России можно увеличивать количество мобильных огневых групп, вооруженных пулеметами, а также активнее применять аэростатные антенны и сами аэростаты в качестве заграждений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее Украина нанесла массированный удар беспилотниками по России.

    «Главная причина частичных прорывов российской ПВО дронами противника – массовость налета, прошедшего минувшей ночью. В свою очередь, такое количество БПЛА появилось в распоряжении ВСУ почти исключительно благодаря работе западного военно-промышленного комплекса», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Аналитик напомнил слова главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) о том, что все компоненты украинских беспилотников произведены за рубежом. «Ряд европейских промышленных гигантов перестраивают свои мощности для наращивания производства БПЛА», – детализировал собеседник.

    Эксперт отметил: украинские атаки не приведут к существенному снижению количества поставляемого в российские войска топлива и не снизят боеготовность Вооруженных сил. «Но самим фактом разрушений на гражданских объектах и человеческих жертв среди мирного населения Банковая и ее западные кураторы хотят внести панику в российское общество и вызвать недоверие к власти», – указал он.

    «Исходя из этого, думаю, подобные налеты могут участиться. Поэтому для лучшей защиты от них России необходимо еще более уплотнять системы ПВО, привлекать системы дальнего радиолокационного обнаружения», – детализировал Джерелиевский.

    «Также, возможно, нужно применять аэростатные антенны и сами аэростаты в качестве заграждений. Они обеспечивает хороший обзоры с высоты, что позволяет увидеть дроны противника с большего расстояния, в том числе и те, которые идут на сверхмалой высоте», – пояснил он.

    «Кроме того, думаю, для защиты важных промышленных объектов нужно увеличивать количество мобильных огневых групп, вооруженных пулеметами. Активнее привлекать к этому сотрудников ЧОПов. Также, вероятно, на военных складах хранится еще достаточно зенитных установок, которые тоже можно размещать вокруг крупных промышленных предприятий, узлов связи, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры», – заметил он.

    Ранее ТАСС опубликовал результаты собственных расчетов, согласно которым украинская атака беспилотниками в ночь на 17 мая, когда над регионами было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА, стала самой массовой в 2026 году.

    В Москве в результате попадания БПЛА ранены 12 человек, в основном – возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Также повреждены три дома.

    В Подмосковье обломки БПЛА попали в строящийся дом в Мытищах, погибли два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также в результате атаки на частный дом в Химках погибла женщина. Дрон попал и в многоквартирный дом в Путилкове, повредив несколько квартир, пострадавших нет.

    Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Истре, повреждены многоквартирный дом в Дедовске и шесть частных домов в поселке Агрогородок. Частный дом загорелся в результате падения дрона в Наро-Фоминском округе, пострадавших нет.

    В Лобне осколочные ранения получила женщина. Кроме того, повреждены около пяти многоквартирных домов – в основном выбиты окна в квартирах и на балконах, а также порядка 20 автомобилей. На базе местной школы № 6 организован пункт временного размещения.

    Как сообщили в Минтрансе, из-за временных ограничений на запасные аэродромы ушел 51 летевший в столицу самолет. В Крыму временная остановка движения по Крымскому мосту привела к серьезному сбою в расписании восьми пассажирских составов, следующих на материковую часть страны.

    17 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Ночная атака украинских беспилотников стала самой массированной в 2026 году
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночная украинская атака беспилотниками 17 мая, когда над регионами России было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА, стала самой массовой в этом году.

    В ходе последней атаки было ликвидировано 556 беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Этот налет оказался наиболее масштабным за весь текущий год.

    Согласно данным Министерства обороны, предыдущий крупный удар произошел в ночь на седьмое мая. Тогда дежурные расчеты уничтожили 347 дронов.

    Весной фиксировались и другие интенсивные нападения. В частности, 25 марта силы противовоздушной обороны сбили 389 аппаратов, а десятого марта перехватили 337 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотника рухнули на территорию аэропорта Шереметьево.

    Минобороны сообщило о ликвидации более 550 беспилотников за ночь над регионами страны.

    Силами ПВО сбили один дрон ВСУ на подлете к Москве.

    17 мая 2026, 12:25 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили ракеты «Фламинго», «Нептун-МД» и 1054 беспилотника
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска за минувшие сутки нанесли значительные потери украинским формированиям, суточные потери ВСУ превысили 1100 военных. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, ракету HIMARS, крылатую ракету «Фламинго», управляемую ракету «Нептун-МД» и 1054 беспилотника, сообщили в Минобороны.

    Согласно сводке, опубликованной Минобороны в MAX, подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение украинским механизированным, десантно-штурмовым бригадам и подразделениям теробороны в Сумской и Харьковской областях. Потери противника составили до 155 военнослужащих, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и атаковала силы трех механизированных, одной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и ДНР. Украинская сторона потеряла более 180 человек, танк, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Юг» продвинулись по переднему краю и нанесли удары по нескольким украинским бригадам в районах Донецкой народной республики, ликвидировав более 160 военнослужащих, пять бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.

    Группировка «Центр» заняла выгодные позиции и поразила живую силу и технику ВСУ в Донецкой народной республике и Днепропетровской области. Потери противника превысили 280 человек, было уничтожено четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, реактивная система залпового огня, три артиллерийских орудия, а также радиолокационная и радиоэлектронная станции.

    Подразделения «Восток» продолжили продвижение, нанеся удары по штурмовым и десантным бригадам ВСУ, уничтожив более 285 военнослужащих, две бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла поражение трем механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих, бронемашину, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цели в 164 районах. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, ракету HIMARS, крылатую ракету «Фламинго», управляемую ракету «Нептун-МД» и 1054 беспилотника. Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    Суммарно с начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 147 тыс. беспилотников, 29 тыс. танков и бронемашин, свыше 34 тыс. артиллерийских орудий и почти 62 тыс. единиц спецтехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области.

    Днем ранее российские военные взяли под контроль харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

    До этого бойцы группировки «Север» продвинулись вглубь приграничных территорий для формирования буферной зоны.

    17 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Захарова: Украина на деньги ЕС совершила новый массовый теракт
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ночную атаку дронов на столичный регион.

    По ее словам, нападение было направлено исключительно на мирное население и жилые дома. «Под звуки песен «Евровидения» киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Она также добавила, что подобные преступления лежат на совести Владимира Зеленского и его окружения. Ответственность за эти действия несет и коллективное западное меньшинство, выступающее спонсором украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотника рухнули на территорию аэропорта Шереметьево.

    Минобороны сообщило о ликвидации более 550 беспилотников за ночь над регионами страны.

    17 мая 2026, 18:34 • Новости дня
    Газпром сообщил об историческом антирекорде закачки газа в Европе

    Tекст: Ольга Иванова

    Темпы пополнения подземных резервуаров в европейских странах опустились до самых низких значений за все время ведения статистики, говорится в сообщении Газпрома.

    Ситуация с наполнением энергетических мощностей за рубежом демонстрирует беспрецедентный спад, передает РИА «Новости». Показатели пополнения запасов топлива упали до минимального уровня.

    В официальном заявлении российской компании приводится точная оценка происходящего. «Европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке газа. По данным Gas Infrastructure Europe, три дня подряд – 12, 13 и 14 мая – объемы нетто-закачки газа в европейские ПХГ достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений», – подчеркнули специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле объемы закачки газа в европейские резервуары упали до минимума за два года.

    С начала того же месяца страны Евросоюза пополнили свои хранилища более чем на 6 млрд кубометров топлива.

    В январе общие запасы энергоносителя в ПХГ Европы снизились до 47,6%.

    17 мая 2026, 16:01 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Правая оппозиция выступила за немедленное голосование в Германии после резкой критики со стороны премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

    Политики из «Альтернативы для Германии» отреагировали на резкие высказывания лидера Христианско-социального союза Маркуса Зедера, передает РИА «Новости». Накануне премьер-министр Баварии охарактеризовал объединение как главную угрозу демократии.

    В ответ представители оппозиции опубликовали официальное обращение. «Зедер называет АдГ «худшей правой организацией Европы» и имеет в виду 29% избирателей. Тот, кто так отзывается о собственном народе, не имеет права оставаться в демократическом обществе. Досрочные выборы – сейчас», – говорится в публикации.

    Согласно свежим результатам опроса института INSA, уровень поддержки оппозиционеров достиг рекордных 29%. Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель указала на неизбежность грядущих перемен в стране.

    При этом 23 февраля в государстве уже состоялось досрочное голосование, на котором победил блок ХДС/ХСС. Тогда правые заняли второе место с результатом 20,8%, а в апреле была сформирована новая правящая коалиция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила о неизбежности смены политического курса ФРГ.

    Уровень поддержки правящей коалиции за год снизился почти на семь процентных пунктов.

    В конце апреля рейтинг ведущей оппозиционной силы взлетел до беспрецедентных 28 процентов.

    17 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Столичную магистраль пришлось экстренно перекрыть для транспорта в обоих направлениях из-за сильного возгорания в районе Окружного проезда.

    Проезд машин временно приостановили на участке Северо-Восточной хорды, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы. Причиной ограничений стало возгорание в районе дома № 3 по Окружному проезду. Транспортный поток остановлен сразу в двух направлениях.

    Представители ведомства призвали водителей заранее планировать маршрут и искать альтернативные пути. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», – подчеркнули в департаменте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле из-за аварии с мотоциклистом на Северо-Восточной хорде образовалась серьезная пробка.

    В марте на северо-востоке столицы произошел пожар в административном здании на Алтуфьевском шоссе.

    В августе прошлого года массовое ДТП осложнило движение транспорта на этой магистрали.

    17 мая 2026, 16:38 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ в Подмосковье погиб гражданин Индии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки беспилотника украинских войск на Московскую область погиб индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.

    Посольство Индии в России сообщило о гибели своего гражданина в Подмосковье, передает ТАСС. Дипломатическое представительство опубликовало соответствующее заявление в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Один индийский рабочий погиб, а трое других получили ранения в результате атаки беспилотника в Московской области, произошедшей ранее сегодня», – указали в индийском посольстве. Представители дипмиссии уже посетили место происшествия.

    Сотрудники посольства встретились с пострадавшими рабочими в медицинском учреждении. Дипломаты выразили соболезнования в связи с трагедией и отметили, что совместно с руководством компании и местными властями работают над оказанием всей необходимой помощи раненым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион.

    В марте прошлого года помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил о восемнадцати раненых при падении беспилотников в Подмосковье.

    Позже руководитель городского округа Домодедово Евгения Хрусталева подтвердила смерть третьего пострадавшего от того удара.

    17 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Советники Трампа спрогнозировали вторжение Китая на Тайвань
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ближайшие советники президента США опасаются вероятного вторжения Пекина на Тайвань в течение ближайших пяти лет.

    Советники американского лидера выразили обеспокоенность, что главным результатом недавнего китайского саммита стала возросшая угроза нападения председателя КНР Си Цзиньпина на Тайвань до 2031 года. Подобный сценарий может заблокировать поставки чипов, необходимых американским компаниям для развития искусственного интеллекта, пишет портал Axios.

    Президенту США понравилась торжественность и особый доступ, предоставленный ему во время визита в Пекин. Однако, по мнению окружения президента, слова китайской стороны не соответствовали внешней дружелюбности. «Си пытается перевести Китай на новую позицию, где он говорит: "Мы не развивающаяся держава. Мы равны вам. А Тайвань – мой"», – заявил один из советников американского лидера.

    Поездка показала высокую вероятность того, что тайваньский вопрос встанет ребром в ближайшие пять лет. США экономически не готовы к такому развитию событий, так как цепочка поставок чипов далека от самообеспеченности. Для руководителей компаний и экономики в целом нет более острой проблемы, чем поставки полупроводников.

    Президент США заслужил похвалу от ряда руководителей корпораций за жесткое давление на Иран и Венесуэлу, а также за открытие рынков. Некоторые бизнесмены ушли с надеждой, что их компании получат лицензии на работу в Китае, и приписали эту заслугу президенту США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп приостановил поставки американского вооружения Тайваню на 12 млрд долларов.

    Торговый представитель США Джеймисон Грир выразил неуверенность в будущем американского производителя микроэлектроники на китайском рынке.

    Председатель КНР Си Цзиньпин сделал американскому лидеру прямое предупреждение о риске столкновения из-за тайваньского вопроса.

    17 мая 2026, 11:50 • Новости дня
    Санду раскритиковала упрощение выдачи гражданства России жителям Приднестровья
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Молдавии Майя Санду резко высказалась против решения Москвы упростить процедуру получения гражданства России для жителей непризнанного Приднестровья.

    Молдавский лидер Майя Санду заявила, что этот шаг направлен на пополнение рядов участников спецоперации на Украине, пишет Politico.

    «Вероятно, им нужно больше людей для отправки на конфликт на Украине», – подчеркнула Санду в ходе выступления на конференции по безопасности в Таллине. По ее мнению, Москва использует эту тактику для давления на Кишинев, стремящийся реинтегрировать регион. Она также отметила, что после начала СВО большинство жителей Приднестровья предпочли получить молдавское гражданство из соображений безопасности.

    Молдавия, получившая статус кандидата в ЕС в 2022 году, официально начала переговоры о вступлении в 2024 году. На вопрос о том, сможет ли ситуация с Приднестровьем заблокировать евроинтеграцию страны, Санду ответила, что решение о членстве принимает исключительно Евросоюз.

    Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Приднестровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава МИД непризнанной республики Валерий Лицкай назвал это решение способом преодоления препятствий в работе дипломатов.

    Российские дипломаты в Молдавии отметили расширение возможностей для защиты законных прав жителей региона.

    Власти ДНР сообщили о начале боев внутри Рай-Александровки
    Украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС
    Прокурор Парижа допустила выдачу ордера на арест Илона Маска
    В Эрмитаже задержали севшего на императорский трон нарушителя

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Украина наказывает Прибалтику за русофобию

    Руководство Латвии, много лет поддерживающее киевский режим, теперь на собственной шкуре ощутило благодарность Украины за эту поддержку. Налеты украинских БПЛА фактически снесли русофобское правительство Латвии. «Это событие – оно не только про Латвию. Оно про Прибалтику и всю Европу», говорят эксперты. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации