Вучич обвинил Черногорию в экспорте наркомафии в Сербию

Президент Сербии Вучич обвинил Черногорию в экспорте наркокартелей

Александр Вучич выступил с резким заявлением в адрес Подгорицы из-за активности преступных группировок, передает РИА «Новости».

«Села Шкаляри и Кавачи не около Крагуеваца, Кралева, Чачака и не под Белградом. Но вы привезли к нам это зло сюда. Президент Сербии должен вас бояться и ничего не говорить, банда вы наркодилеров!» – эмоционально заявил политик. Он также назвал черногорские кланы худшими в Европе.

Поводом для критики стало увольнение 15 мая начальника управления полиции Белграда Веселина Милича. По данным журналистов, полковник присутствовал при убийстве в столичном ресторане и помог скрыть следы преступления. В связи с этим Вучич пообещал принять закон, запрещающий связи силовиков с криминалом.

Группировки из черногорских сел Кавачи и Шкаляри долгие годы борются за контроль над поставками наркотиков из Латинской Америки. Они выделились из которской мафии в 2014 году и с тех пор устранили более десяти конкурентов.

В мае 2020 года в Киеве произошло неудачное покушение на лидера кавачского клана Радойе Звицера, которого спасла вооруженная жена.

В апреле 2025 года Европол подтвердил значительное влияние выходцев из бывшей Югославии на европейский рынок кокаина, а также их причастность к убийствам и отмыванию денег. Ранее, в июне 2024 года, экс-премьер Ана Брнабич сообщала, что представители кавачского клана угрожали жизни Александра Вучича.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года сербский лидер созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за участия полицейских в попытке госпереворота.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин предупредил об угрозе жизни Александра Вучича со стороны международных наркокланов.