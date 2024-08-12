Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
В Сербии назвали Вучича следующей целью после покушения на Трампа
Вулин: После покушений на Фицо и Трампа жизнь Вучича в опасности
После покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа президент Сербии Александр Вучич также находится в опасности, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
По словам Вулина, он сразу предупредил, что после покушения на Фицо и Трампа, Вучич может быть следующий, потому что со всеми, кто выступает за мирное решение по Украине, что-то происходит, передает РИА «Новости».
Вице-премьер отметил, что жизни Вучича угрожают поддерживаемые иностранными спецслужбами противники его политики и международные наркокланы.
Он призвал к повышению мер безопасности главы сербского государства.
Ранее Вучич заявил, что Россия предупредила руководство Сербии о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран.