В России уменьшилась доля называющих себя православными россиян

Tекст: Алексей Дегтярёв

Количество россиян, считающих себя православными верующими, снизилось с 78% в 2011 году до 65% в текущем году, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты недавнего социологического исследования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Согласно полученным данным, в настоящий момент 16% граждан страны не относят себя ни к одному из вероисповеданий. Кроме того, 6% респондентов заявили о своей приверженности атеистическим взглядам.

Специалисты отмечают явную тенденцию к сокращению числа православных. Для сравнения, по итогам аналогичных опросов 2011 года доля нерелигиозных россиян составляла 11%, а атеистами себя называли лишь два процента опрошенных.

Это исследование проводилось в феврале и марте 2026 года, участие в нем принял 1 501 человек старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что уровень идентификации российской молодежи с православием вырос до 62%.