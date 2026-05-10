Иранская теннисистка отказалась играть в финале из-за израильтянки

Иранская теннисистка снялась с финала турнира из-за соперницы из Израиля

Tекст: Мария Иванова

Спортсменка должна была выступить в паре с турчанкой Самие Идиль Озкерестеджи против израильтянки Маргариты Актугановой и россиянки Евы Султановой, передает РИА «Новости».

Однако на сайте Международной федерации тенниса появилось официальное подтверждение об отказе ирано-турецкого дуэта от участия в матче.

В генеральном консульстве Ирана в Казани поддержали решение девушки. «Прямо в тот момент, когда твои усилия должны были принести плоды и все ждали твоего нового триумфа, ты своим смелым выбором показала, что иногда быть героем, значит, стоять за свою Родину и свой народ!» – говорится в сообщении дипломатов.

В конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, жертвами которых стали более 3 тыс. человек. В апреле Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, а американские власти начали блокаду портов Ирана.

Президент США ранее поручил советникам готовиться к длительной блокаде исламской республики.