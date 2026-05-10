Росгвардия заявила об отсутствии нарушений порядка на 9 мая
Нарушений общественного порядка во время празднования Дня Победы в России не зафиксировано, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. В ведомстве отметили, что мероприятия прошли в штатном режиме без эксцессов по всей стране.
Сотрудники Росгвардии совместно с полицией и другими силовыми структурами обеспечивали безопасность на митингах, парадах, торжественных шествиях и во время салютов. Кроме того, силовики обследовали места массового скопления людей для предотвращения угроз, связанных с возможным обнаружением взрывоопасных предметов.
В обеспечении безопасности участвовали более 47 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии попыток срыва торжественных мероприятий.
Президент России Владимир Путин подтвердил отсутствие докладов от Минобороны о возможных провокациях.