Продажи полупроводников в мире выросли до 89 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мировые продажи полупроводников в феврале 2026 года достигли 88,8 млрд долларов, что на 61,8% больше по сравнению с февралем 2025 года, передает РИА «Новости».

Ассоциация полупроводниковой промышленности SIA отметила, что по сравнению с январем 2026 года продажи увеличились на 7,6%.

Наиболее заметный рост зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где продажи удвоились и составили почти 26 млрд долларов. В Северной и Южной Америке продажи выросли примерно в 1,6 раза, до 29,7 млрд долларов, в Европе – в 1,4 раза, а в Китае – в 1,57 раза.

В месячном выражении наибольший прирост продемонстрировал американский рынок – плюс 12,6%. В Европе продажи выросли на 10,2%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 6%, в Китае – на 3,6%. В Японии зафиксировано незначительное снижение продаж на 0,3%.

