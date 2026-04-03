В больницы Ульяновской области доставили 18 пассажиров после схода поезда

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Кузнецова, после медицинских осмотров и диагностики пострадавшие были доставлены в больницы региона, передает РИА «Новости».

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что всего в поезде, следовавшем по маршруту Москва-Челябинск, находились 412 пассажиров. «Сейчас всех оперативно эвакуировали, в том числе на автобусах», – отметил Русских.

Напомним, при сходе семи вагонов пассажирского поезда Челябинск – Москва под Ульяновском, по предварительным данным, пострадали семь человек. СК возбудил уголовное дело.

Позже губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что при инциденте с пассажирским составом Москва – Челябинск под Ульяновском травмы получили 24 человека.