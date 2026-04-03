Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
В больницы Ульяновской области доставили 18 пассажиров после схода поезда
В результате происшествия на железной дороге в Ульяновской области принято решение о госпитализации 18 пострадавших, сообщает помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
По словам Кузнецова, после медицинских осмотров и диагностики пострадавшие были доставлены в больницы региона, передает РИА «Новости».
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что всего в поезде, следовавшем по маршруту Москва-Челябинск, находились 412 пассажиров. «Сейчас всех оперативно эвакуировали, в том числе на автобусах», – отметил Русских.
Напомним, при сходе семи вагонов пассажирского поезда Челябинск – Москва под Ульяновском, по предварительным данным, пострадали семь человек. СК возбудил уголовное дело.
Позже губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что при инциденте с пассажирским составом Москва – Челябинск под Ульяновском травмы получили 24 человека.