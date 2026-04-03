Минтранс обсудил новый транспортный коридор между Россией и Африкой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство транспорта России обсуждает заключение многостороннего соглашения о создании международного транспортного коридора между Россией и Западной Африкой, передает РИА «Новости».

В рамках первого Международного транспортно-логистического форума в Петербурге министр транспорта Андрей Никитин подписал меморандумы с транспортными ведомствами Того и Мозамбика.

Подписанные меморандумы подчеркивают намерение развивать своевременное и эффективное движение грузов между государствами, а также формировать новую транспортную инфраструктуру для коридоров. В частности, речь идет о сотрудничестве с Того и Мозамбиком для увеличения объема международных перевозок.

Замминистра транспорта Алексей Шило провел рабочие встречи с представителями транспортных министерств Мозамбика, Ливии и Ганы. На встрече с Ганой обсуждалось развитие транспортно-логистической инфраструктуры и формирование маршрута Россия – Западная Африка. Были намечены шаги совместной работы, затронуты вопросы железнодорожного транспорта и укрепления взаимодействия в сфере транспортного образования.

Мозамбик рассматривает возможность создания логистического центра в Южной Африке. Обсуждались вопросы укрепления договорно-правовой базы, завершения согласования соглашения о морском транспорте и развития портовой инфраструктуры. Рассматривалась и возможность присоединения Мозамбика к проекту Российско-Африканского сетевого транспортного университета.

Россия и Ливия отметили положительную динамику двустороннего сотрудничества, включая возобновление поставок российских товаров, а также поддержку развития морского и воздушного сообщения между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный транспортно-логистический форум в Петербурге стартовал с главной темой развития международных транспортных коридоров.

Глава Минтранса Андрей Никитин в 2025 году в интервью журналу «Эксперт» заявил о приоритетном развитии транспортных коридоров, связывающих Россию с Юго-Восточной Азией и Африкой.

Обеспечение грузоперевозок между Россией и Африкой с использованием транспортного коридора «Север – Юг» обсуждалось на саммите «Россия – Африка» летом 2023 года.