Россия начала закупать корма для животных в США

Tекст: Алексей Дегтярёв

За февраль компании из России ввезли корм для животных из США на 321,3 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на американскую статслужбу.

До этого в последний раз закупки проводились в июне 2023 года, тогда их закупали на 26,3 тыс. долларов.

Больше всего кормов для животных в феврале закупили Канада (38%), Мексика (13%) и Китай (7,4%). Российская же доля за этот месяц составила менее 1%.

В мае 2025 года США вновь начали поставки дикого риса в Россию после перерыва с весны 2022 года.