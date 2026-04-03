Россия начала закупать корма для животных в США
На российский рынок возобновились поставки кормов для животных из Соединенных Штатов после почти трехлетнего перерыва, свидетельствуют данные американской статистической службы.
За февраль компании из России ввезли корм для животных из США на 321,3 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на американскую статслужбу.
До этого в последний раз закупки проводились в июне 2023 года, тогда их закупали на 26,3 тыс. долларов.
Больше всего кормов для животных в феврале закупили Канада (38%), Мексика (13%) и Китай (7,4%). Российская же доля за этот месяц составила менее 1%.
В мае 2025 года США вновь начали поставки дикого риса в Россию после перерыва с весны 2022 года.