Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
США возобновили экспорт дикого риса в Россию
США вновь начали поставки дикого риса в Россию, следует из анализа данных американской статслужбы.
В феврале объем закупок этого товара российскими компаниями составил 154,7 тыс. долларов, а в марте вырос до 294,2 тыс. долларов, что стало рекордом за последние девять лет, передает РИА «Новости».
В последний раз сопоставимые показатели закупок дикого риса в России фиксировались в 2015 году, когда приобретения достигли 431,7 тыс. долларов. Регулярные поставки прекратились в марте 2022 года, однако разовые отгрузки еще наблюдались в мае прошлого года. Обычный рис с апреля 2022 года из США в Россию не импортируется.
В марте текущего года США экспортировали за рубеж дикий рис на два млн долларов, основным покупателем выступила Россия. В топ-5 импортеров также вошли Бельгия, Британия, Канада и Мексика.
10 марта США возобновили поставки косметики в Россию.