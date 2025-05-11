США возобновили экспорт дикого риса в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

В феврале объем закупок этого товара российскими компаниями составил 154,7 тыс. долларов, а в марте вырос до 294,2 тыс. долларов, что стало рекордом за последние девять лет, передает РИА «Новости».

В последний раз сопоставимые показатели закупок дикого риса в России фиксировались в 2015 году, когда приобретения достигли 431,7 тыс. долларов. Регулярные поставки прекратились в марте 2022 года, однако разовые отгрузки еще наблюдались в мае прошлого года. Обычный рис с апреля 2022 года из США в Россию не импортируется.

В марте текущего года США экспортировали за рубеж дикий рис на два млн долларов, основным покупателем выступила Россия. В топ-5 импортеров также вошли Бельгия, Британия, Канада и Мексика.

10 марта США возобновили поставки косметики в Россию.