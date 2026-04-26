Эксперт предсказал новые покушения перед выборами в США
Уровень политического насилия и раскола в США зашкаливает. В преддверии парламентских выборов он будет продолжать расти, поэтому в будущем мы увидим немало покушений на ведущих лиц американского руководства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение.
«Перед нами уже четвертое покушение на Дональда Трампа. Соответственно, медийный и политический эффект размывается сам по себе в силу частотности этого события. То есть рейтинги президента от обвала таким способом не спасти. Ситуация во много критическая: уровень поддержки уже снизился до 33%», – сказал американист Малек Дудаков.
«И такой результат установился, в частности, из-за войны в Иране, которую большинство общества не поддерживает. Параллельно с этим обостряются экономические проблемы, например, из-за энергокризиса. В общем, вопросов у населения к Белому дому предостаточно, и перебить их образом героя под давлением – не выйдет», – считает он.
«Кстати, сейчас многие американцы всерьез говорят о том, что первое покушение в Пенсильвании в 2024 году могло быть подстроено. Думаю, что некоторые пользователи Сети, а может, и журналисты, попытаются вновь представить произошедшее как «постановку» со стороны Вашингтона. То есть вполне вероятно, что ситуация еще и сыграет во вред Трампу», – рассуждает собеседник.
«Тем не менее мы можем сказать, что обстановка в Штатах накалена до предела. Взлет политического насилия будет и дальше захлестывать страну, особенно в преддверии парламентских выборов. Другое дело, что поставить их «на службу рейтингу» Белому дому вряд ли удастся», – заключил Дудаков.
Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение. В момент происшествия президент и члены его администрации находились на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившем в отеле Washington Hilton. Некоторые свидетели сообщали, что слышали от пяти до восьми выстрелов.
Между тем, как сообщил глава Белого дома в Truth Social, преступник уже задержан. Им стал 31-летний житель Южной Калифорнии Аллен Коул. Как сообщает издание News Sky, он был постояльцем гостиницы, в которой проходила встреча президента Трампа с журналистами, но не имел пригласительного билета на это мероприятие. Нападавший действовал, предположительно, в одиночку.
В результате покушения был ранен один агент Секретной службы. Его травмы, однако, оказались несерьезными, поскольку пуля попала в бронежилет. Позже Трамп оценил его состояние и форму как «отличные». Он также поблагодарил свою охрану за быструю и эффективную реакцию. При этом президент считает, что покушение не связано с войной в Иране.
Коллеги Трампа из других стран уже шлют ему слова поддержки. Например, премьер-министр Нарендра Моди пожелал ему здоровья. «Насилие недопустимо в демократическом обществе и должно быть решительно осуждено», – отметил индийский лидер. Напомним, данное покушение стало четвертым в политической карьере Трампа.
Наиболее громким инцидентом стала стрельба на предвыборном митинге в Батлере в 2024 году. Тогда американский лидер получил ранение уха. Результаты данного события оказались по-настоящему грандиозными. Как отмечали эксперты, покушение помогло лидеру Республиканской партии заручиться большей поддержкой электората.