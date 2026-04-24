Ростех запустил отечественную нейросеть для промышленных предприятий
Холдинг «Росэл» внедрил защищенную ИИ-платформу ShokinGPT для промышленности
Госкорпорация представила специализированную платформу на базе искусственного интеллекта ShokinGPT , предназначенную для оптимизации работы с документацией и аналитикой на отечественных производствах.
Холдинг «Росэл», входящий в структуру Ростеха, запустил промышленную ИИ-платформу ShokinGPT, передает Telegram-канал Ростеха.
Система объединяет цифровых помощников для подготовки регламентов, обработки обращений в техподдержку и работы с номенклатурой.
В платформу интегрированы инструменты для анализа текстов, таблиц и программного кода, а также профильные базы знаний. Нейросеть способна расшифровывать аудиозаписи с разделением спикеров и строить диаграммы. Разработка уже получила официальное свидетельство о регистрации в Роспатенте.
Первым пользователем системы стал ее создатель – НПП «Исток имени Шокина». Платформа работает в закрытом контуре без доступа к интернету. Внедрение технологии позволило сократить время поиска информации до 80% и экономить от трех до пяти рабочих часов специалиста ежедневно.
В будущем функционал ShokinGPT планируют расширить на инженерные и производственные процессы. Искусственный интеллект будут применять для работы с конструкторской документацией, проектирования технологических решений и анализа данных оборудования для прогнозирования обслуживания.
