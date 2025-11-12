Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.7 комментариев
Роспатент: В России растет число разработок с использованием ИИ
Федеральная служба по интеллектуальной собственности фиксирует рост числа заявок на регистрацию отечественных технологий, разработанных с использованием искусственного интеллекта, при этом 3–4% изобретений используют нейросети.
В Роспатенте отмечают увеличение числа заявок на регистрацию отечественных технологий, использующих искусственный интеллект (ИИ). По оценкам экспертов, от 3 до 4% изобретений, подаваемых россиянами на регистрацию, предполагают использование нейросетей.
Руководитель Роспатента Юрий Зубов отметил, что в мире каждую минуту патентуются решения, связанные с ИИ. «На протяжении трех-четырех лет в Роспатент поступало не менее 600-650 заявок в год на регистрацию изобретений, связанных с работой искусственного интеллекта. Также последние четыре года наблюдается уверенный рост заявок на регистрацию программного обеспечения и баз данных, функционирующих с использованием нейросетей. В 2024 году было зарегистрировано около 1,65 тыс. таких программ и баз данных, а за неполный текущий год – 1,27 тыс.», – рассказал Зубов.
Сегодня ИИ может получать патентную правовую охрану как способ обработки информации или как часть охраняемой системы, использующей алгоритмы работы ИИ. Часто это системы для мониторинга, прогнозирования, распознавания, анализа и обработки данных, которые могут применяться в медицине, промышленности, энергетике и других отраслях. Эксперты Роспатента подготовили подборку наиболее перспективных отечественных ИИ-разработок последних лет, среди которых прогнозирование пожаров, системы управления энергопотреблением, технологии для медицины, промышленности и сельского хозяйства.