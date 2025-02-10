Ростех сообщил о защите ключевых предприятий России от программ-шифровальщиков

Ростех представил модуль «Антишифр» для защиты от ransomware-атак

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компания «РТ-Информационная безопасность», входящая в состав Ростеха, представила новое цифровое решение под названием «Антишифр», сообщает Telegram-канал Ростеха. Этот модуль разработан для защиты критически важных предприятий от программ-шифровальщиков, которые часто используются киберпреступниками для похищения или уничтожения данных с целью вымогательства или шпионажа.

«Антишифр» интегрирован в экосистему RT Protect EDR, разработанную Ростехом, и функционирует в режиме реального времени. Он способен анализировать все выполняемые операционной системой процессы, блокируя вредоносные операции на этапе их исполнения, что предотвращает утрату данных. В компании отметили: «Организации Ростеха задействованы в важнейших технологических проектах России. Практически все наши предприятия – объекты критической информационной инфраструктуры. Программы-шифровальщики представляют огромную опасность для таких компаний».

Дополнительным преимуществом «Антишифра» является его способность самостоятельно завершать работу как отдельных вредоносных программ, так и их групп. При попытках модификации или удаления важных файлов модуль автоматически сохраняет их в локальное защищенное хранилище. Такая резервная копия позволяет восстановить информацию после кибератаки, обеспечивая дополнительный уровень защиты для предприятий, работающих в стратегически важных секторах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «РТ-информационная безопасность», входящая в Ростех, представила на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) отечественную систему RT Protect EDR для обнаружения кибератак и противодействия им.