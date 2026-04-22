Американский сервис Netflix решил зарегистрировать новые товарные знаки в России

Стриминговый сервис Netflix подал заявки на регистрацию двух товарных знаков

Tекст: Мария Иванова

Американская корпорация намерена получить права на бренды «N Netflix» и «Нетфликс», передает РИА «Новости». Соответствующие заявки поступили в электронную базу Роспатента в апреле этого года.

Под новыми товарными знаками компания планирует предоставлять образовательные и развлекательные услуги в сфере кино, телевидения, музыки, спорта и игр.

Ранее в марте стриминговая платформа уже подавала документы на регистрацию основного бренда и названия популярного сериала «Очень странные дела».

Согласно последней отчетности, квартальная чистая прибыль сервиса выросла в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 5,283 миллиарда долларов. При этом ранее Netflix приостановил свою деятельность в России на фоне ситуации вокруг Украины.

