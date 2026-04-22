Американский сервис Netflix решил зарегистрировать новые товарные знаки в России
Стриминговый сервис Netflix подал заявки на регистрацию двух товарных знаков
Приостановившая работу в России американская стриминговая платформа Netflix оформляет права на кириллическое и латинское написание своего бренда для сферы развлечений.
Американская корпорация намерена получить права на бренды «N Netflix» и «Нетфликс», передает РИА «Новости». Соответствующие заявки поступили в электронную базу Роспатента в апреле этого года.
Под новыми товарными знаками компания планирует предоставлять образовательные и развлекательные услуги в сфере кино, телевидения, музыки, спорта и игр.
Ранее в марте стриминговая платформа уже подавала документы на регистрацию основного бренда и названия популярного сериала «Очень странные дела».
Согласно последней отчетности, квартальная чистая прибыль сервиса выросла в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 5,283 миллиарда долларов. При этом ранее Netflix приостановил свою деятельность в России на фоне ситуации вокруг Украины.
В марте Netflix также решил зарегистрировать товарный знак в России.