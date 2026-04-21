Власти Нидерландов отказали иноагенту акционисту Крисевичу во въезде в страну
Власти Нидерландов отказали во въезде в страну российскому акционисту Павлу Крисевичу, признанному в РФ иноагентом, из-за опасений, что он может остаться в королевстве, пишет газета NRC.
Решение связано с опасениями, что Крисевич может остаться в стране и подать заявление на убежище. 25-летний Крисевич должен был принять участие в мероприятии амстердамского дискуссионного центра De Balie, однако визу ему не выдали.
По информации De Balie, нидерландское правительство опасается, что во время пребывания в стране Крисевич попытается получить убежище. В переписке между De Balie и МИД Нидерландов говорится, что Служба иммиграции и натурализации возражает против выдачи визы из-за риска, что Крисевич не покинет территорию королевства.
Сейчас акционист пытается получить гуманитарную визу во Франции. По данным нидерландских властей, с конца прошлого года Крисевич проживает в Черногории, но не имеет там постоянного вида на жительство.
В ноябре 2025 года Министерство юстиции России внесло Павла Крисевича в реестр иностранных агентов.
Позже ведомство включило в этот список журналистов Кирилла Кривошеева и Елену Костюченко.
