Минюст внес журналистов Кривошеева и Костюченко в список иноагентов
Минюст России включил в реестр иностранных агентов бывшую журналистку «Новой газеты» Елену Костюченко, журналиста Кирилла Кривошеева, ранее работавшего в «Коммерсанте», а также экономиста Рубена Ениколопова.
Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. В министерстве пояснили, что Костюченко, как отмечается в сообщении, «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», передает ТАСС.
Также отмечается, что Кривошеев и Ениколопов, по данным Минюста, участвовали в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Ранее Минюст обновил реестр иноагентов, добавив акциониста Павла Крисевича, политолога Георгия Чижова и ряд организаций, в том числе форум «СловоНово».