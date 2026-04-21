МИД: 10 мирных граждан погибли от атак ВСУ за неделю

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ранения за этот период получили 123 человека, включая семь детей, погибли 10 человек, включая одного несовершеннолетнего, говорится в докладе дипломата, передает РИА «Новости».

Мирошник отметил, что по гражданским объектам на российской территории за неделю ВСУ выпустили не менее 3097 боеприпасов. Наиболее интенсивным обстрелам подверглись Алешкинский, Новокаховский, Каховский и Горностаевский округа Херсонской области.

Белгородская область стала регионом, который чаще всего подвергался атакам беспилотников со стороны украинских формирований.

Дипломат подчеркнул, что украинские войска стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, атакуя объекты энергетики.

Также на прошлой неделе возобновились обстрелы критической инфраструктуры Запорожской АЭС, что привело к полному обесточиванию объекта. Это стало 14-м случаем нарушения внешнего энергоснабжения за время спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 6 по 12 апреля жертвами ударов украинской армии стали 29 граждан России.