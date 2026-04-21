  Иран отказался вести переговоры с США в условиях угроз
    Еврокомиссия пропустила удар от Болгарии
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    В России начат эксперимент по отсрочке НДС при импорте товаров
    Мадьяр призвал Зеленского возобновить работу нефтепровода «Дружба»
    Дирижер Стадлер умер на борту экстренно севшего в Румынии рейса Петербург - Стамбул
    Обвиняемые в хищении триллиона рублей по схеме «бумажного» НДС покинули Россию
    Роспотребнадзор назвал страну-производителя детского питания HiPP с крысиным ядом
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    21 апреля 2026, 03:00 • Новости дня

    Небензя заявил о снижении интереса к Украине в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский осознает, что тема Украины уходит на второй план в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    «Зеленский прекрасно осознает, что окончательное скатывание украинской тематики на обочину международной политики в связи с эскалацией на Ближнем Востоке серьезно снижает отдачу от его гастролей по странам Европы», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    По словам постпреда, Зеленский, вероятно, полагал, что способен «бесконечно и без особых усилий выклянчивать деньги у своих западных спонсоров, запугивая их тем, что ВСУ являются единственной преградой на пути России в Европу».

    Российский дипломат подчеркнул, что после того как действия США и Израиля против Ирана и последствия этого конфликта изменили ситуацию, Зеленский начал активнее продвигать боевой опыт ВСУ, чтобы сохранить интерес Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что главной причиной неурегулированного кризиса на Украине является желание Владимира Зеленского и большинства европейских лидеров продолжать конфликт.

    20 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Мадьяра вернуть деньги «Ощадбанка»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина хочет, чтобы глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр вернул средства «Ощадбанка», заблокированные при Викторе Орбане, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на возвращение средств «Ощадбанка», которые были заблокированы Венгрией при Викторе Орбане, передает РИА «Новости».

    По его словам, Киев намерен обсудить этот вопрос с главой победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром. Зеленский подчеркнул: «Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали. Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть».

    Напомним, 6 марта на территории Венгрии были задержаны семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег. По информации властей, они пытались провести через границу крупную сумму – 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В числе задержанных оказался бывший генерал украинских спецслужб.

    Все участники группы были депортированы на Украину в тот же день. Виктор Орбан сообщил, что судьба этих средств будет определена после выяснения их принадлежности, а пока деньги останутся заблокированными. Он также высказал мнение, что эти средства могли использоваться для поддержки венгерской оппозиции накануне выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.

    Орбан подписал указ о заморозке средств украинского «Ощадбанка».

    Сама финансовая организация потребовала от Будапешта вернуть конфискованные ценности.

    20 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешнеполитическое ведомство Германии пригласило для беседы дипломата Сергея Нечаева из-за обнародования информации о европейских заводах, выпускающих беспилотники для Киева.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева после публикации Министерством обороны РФ данных о европейских производителях беспилотников для нужд Киева, передает ТАСС. Заявление немецкого дипломатического ведомства было размещено в социальной сети X.

    «Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность», – подчеркнули в немецком министерстве. В ведомстве добавили, что не позволят себя запугать, назвав подобные заявления и любую шпионскую деятельность в стране абсолютно неприемлемыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список адресов европейских производителей беспилотников. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российских военных. Российское военное ведомство расценило действия европейских стран как намеренный шаг к эскалации обстановки.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    20 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Чемпионка ОИ Ишмуратова: Украинцам внушили вину русских во всех их бедах
    Tекст: Вера Басилая

    Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне заявила, что украинским спортсменам и болельщикам годами внушали негативное отношение к россиянам через ложные ценности.

    Ишмуратова заявила, что спортсменам и болельщикам на Украине годами прививали негативное отношение к россиянам, передает РИА «Новости». По ее словам, раньше между народами были прекрасные отношения, а конкуренция оставалась исключительно на спортивной трассе.

    «Мы все выросли в СССР, нам нечего было делить, была одна страна. А сейчас у них что-то произошло в мозгах. Я думаю, что это результат ментальной войны, когда без единого выстрела озлоблена вся страна», – подчеркнула спортсменка.

    Чемпионка добавила, что процесс начался с изменения системы образования и превращения в национальный символ Степана Бандеры, которого она назвала настоящим садистом. Ишмуратова отметила глубокое укоренение подобных взглядов в подсознании людей, которым внушили вину русских во всех бедах.

    Бандера являлся лидером запрещенной в России экстремистской организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России как экстремистская). Ее боевое крыло в годы Великой Отечественной войны сотрудничало с гитлеровцами и участвовало в массовом уничтожении мирного населения, включая Волынскую резню.

    Ранее на Украине появились обновленные банкноты номиналом 20 гривен с бандеровским лозунгом на оборотной стороне.

    Власти на Украине рассмотрели возможность перезахоронения Степана Бандеры на территории страны.

    Замглавы Совбеза Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима.

    20 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после нарушения перемирия в Ормузском проливе
    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась после блокировки движения танкеров через Ормузский пролив на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

    Котировки американской нефти подскочили на 6,4%, достигнув 87,88 доллара за баррель, передает Associated Press. Стоимость эталонной марки Brent также показала уверенный рост, увеличившись на 6,5% – до 96,25 доллара за баррель.

    Ситуация на рынке обострилась после того, как Тегеран отказался от планов открыть пролив для коммерческого судоходства. Это произошло в ответ на заявление главы Белого дома о сохранении блокады иранских портов силами ВМС США.

    В выходные Корпус стражей исламской революции обстрелял несколько судов, а американская сторона сообщила о захвате иранского сухогруза.

    Продолжающийся уже восемь недель конфликт спровоцировал один из самых серьезных энергетических кризисов за последние десятилетия. Больше всего пострадали страны Азии и Европы, зависящие от ближневосточной нефти. «Но цены, вероятно, достигли пика, и они начнут снижаться», – заявил министр энергетики США Крис Райт.

    Эксперты предупреждают, что длительное закрытие пролива может привести к дальнейшему росту цен. Даже в случае достижения соглашения на восстановление нормальных объемов поставок и снижение стоимости топлива могут уйти месяцы из-за скопления танкеров и поврежденной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные запланировали полную морскую блокаду Ирана. Президент США пригрозил возобновлением боевых действий.

    20 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    Американист: У Трампа с Ираном есть три сценария действий

    Tекст: Анастасия Куликова

    У администрации Дональда Трампа есть несколько вариантов действий в ситуации вокруг Ирана. Это возобновление боевых действий, проведение наземной операции или сохранение «околовоенной обстановки» с продолжением блокады портов Исламской республики, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее США перехватили иранское судно Touska в Оманском заливе.

    «США и Иран пытаются оказывать друг на друга давление в рамках непубличных переговоров, которые идут очень тяжело и находятся на грани срыва», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что Тегеран ранее объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, однако Вашингтон отказался снимать морскую блокаду иранских портов. На это последовал резкий ответ Исламской республики: ограничения в Ормузе были восстановлены.

    «Теперь стороны повышают ставки в надежде, что им удастся продавить свою повестку в рамках переговоров. Никто не хочет идти на серьезные уступки, потому что это будет означать политическое и военное поражение», – уточнил собеседник. По его мнению, в ближайшей перспективе у администрации Дональда Трампа есть несколько вариантов действий.

    Первый – возобновление боевых действий. «Американские силы могут снова ударить по гражданской инфраструктуре Ирана. Но это путь в никуда, потому что, во-первых, военным путем сломить Тегеран не удается, а во-вторых, создает почву для обвинений чиновников США в преступлениях», – указал Дудаков, напомнив, что ранее демократы в Конгрессе подготовили резолюцию об импичменте в отношении министра войны Пита Хегсета.

    «Другими словами, раскол среди политического класса в Штатах усугубляется, и это подрывает позиции Трампа и его команды, – подчеркнул политолог. – Кроме того, повестка продолжения конфликта становится все более непопулярной в американском обществе. Последний опрос общественного мнения показывает, что примерно 70% американцев негативно воспринимают действия Трампа в Иране и выступают за немедленное перемирие без предварительных условий».

    Второй вариант – проведение наземной операции с высадкой десанта США на острове Харк или островах в Ормузском проливе. «Если верить утечкам, такой сценарий вызывает серьезные опасения, в том числе у самого Трампа. Он понимает, что это может привести к большим потерям среди американских военных, что окончательно добьет его рейтинги внутри страны», – детализировал эксперт.

    Третий вариант – сохранение «околовоенной обстановки». «Речь об операциях против танкеров, следующих в интересах Ирана. Расчет Вашингтона может быть на то, что это негативно скажется на иранской экономике, и иранцам придется идти на уступки. Я думаю, такая стратегия вполне вероятна в ближайшей перспективе, если переговоры сорвутся», – отметил Дудаков.

    По его оценкам, ни один из сценариев нельзя назвать хорошим. «Даже наименее эскалационный сценарий будет усугублять энергокризис во всем мире из-за закрытого Ормуза и бить по рейтингам Трампа», – заключил американист.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. Он отметил, что длина судна – 900 футов, а вес – «почти с авианосец». Его остановил американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance.

    «Иранский экипаж отказался подчиниться (предупреждению с эсминца), поэтому наш военный корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении. В настоящий момент морские пехотинцы США удерживают судно под контролем», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, судно, рассчитанное на перевозку до 4,8 тыс. контейнеров, возвращалось с грузом из китайского порта Гаолан в городе Чжухае. Это известный порт погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия – ключевого компонента твердого ракетного топлива, которое необходимо Ирану для его ракетной программы, говорится в материале.

    Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило захват иранского грузового судна и опубликовало в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео операции. Американские военные утверждают, что предупреждали экипаж иранского судна о нарушении блокады на протяжении шести часов.

    После этого экипажу приказали эвакуировать машинное отделение, и эсминец вывел из строя ходовую часть судна ударом из пятидюймового орудия Mк-45. Согласно сообщению CENTCOM, морские пехотинцы покинули десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) на вертолете и пересекли Аравийское море, чтобы подняться на борт и захватить иранское судно.

    В Иране назвали атаку США на шедшее под флагом Исламской республики судно нарушением перемирия. Иранские военные атаковали дронами несколько американских кораблей, заявил представитель центрального штаба ВС страны «Хазрат Хатам аль-Анбия».

    «Агрессивная Америка, нарушив перемирие и совершив акт морского пиратства, обстреляла одно из торговых судов Ирана в водах Оманского залива и вывела из строя его навигационную систему, высадив на палубу упомянутого судна несколько своих террористических морских пехотинцев», – цитирует агентство Tasnim сообщение.

    Иран анонсировал месть и скорый ответ «на морское пиратство и вооруженное нападение» армии США. На этом фоне цены на нефть подскочили более чем на 6% 20 апреля, сообщает Reuters. Этот скачок нивелирует значительную часть снижения цены на нефть 17 апреля, когда временно был открыт Ормузский пролив.

    Отметим, в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс и высокопоставленные американские чиновники, как ожидается, отправятся в Пакистан для очередного раунда переговоров с Ираном. Тегеран официально не подтвердил, что примет в них участие, а некоторые иранские СМИ предполагают, что встреча может не состояться. Перемирие, в нарушении которого США и Иран обвиняют друг друга, истекает в среду.

    Напомним, США ввели морскую блокаду Ормузского пролива с 13 апреля по указу Трампа. 17 апреля Тегеран разрешил всем коммерческим судам проходить через Ормузский пролив до конца действия перемирия. Это произошло после прекращения военных действий в Ливане. Президент США же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о восстановлении военного контроля над Ормузом.

    Как пишет The New York Times, до захвата иранского судна Трамп обвинил Иран в стрельбе по судам Франции и Британии в Ормузском проливе. В воскресенье еще два танкера под флагами Ботсваны и Анголы попытались пройти по этому морскому маршруту, но были отогнаны иранскими силами, говорится в материале. Это произошло спустя 48 часов после того, как глава Белого дома заявил, что «Иранский пролив полностью открыт».

    20 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    NYT: Кризис на Ближнем Востоке нанес быстрый и жесткий удар по Азии
    Tекст: Вера Басилая

    Масштабный дефицит энергоносителей из-за боевых действий на Ближнем Востоке парализовал транспорт и промышленность Азиатско-Тихоокеанского региона, поставив под угрозу миллионы рабочих мест, сообщает The New York Times (NYT).

    Кризис на Ближнем Востоке нанес неожиданно быстрый и жесткий удар по азиатской экономике, пишет The New York Times.

    Закрытие Ормузского пролива привело к нехватке топлива, массовой отмене авиарейсов и остановке заводов от Индии до Филиппин.

    «Последствия настолько стремительны и глубоки. Просто с точки зрения масштабов это действительно очень, очень, очень серьезно», – заявил старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета Филлип Корнелл. Эксперты отмечают, что сокращение мировых поставок энергоносителей на пятую часть грозит макрорегиону глубокой рецессией.

    Из-за нехватки сырья индонезийские предприятия снизили выпуск никеля на десятую часть, а производители одежды в Бангладеш столкнулись с двукратным ростом цен на материалы. Дефицит гелия ударил по производителям полупроводников, вынуждая крупные компании искать альтернативных поставщиков.

    По оценкам ООН, затянувшийся конфликт может обойтись Азиатско-Тихоокеанскому региону в сумму от 97 до 299 млрд долларов. Почти 9 млн человек рискуют оказаться за чертой бедности из-за инфляции, удорожания продовольствия и массовой потери доходов.

    Организация Объединенных Наций заявила о серьезном энергетическом кризисе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    СМИ сообщали, что государства Азии выстроились в очередь за российской нефтью.

    Резкий скачок цен на энергоносители парализовал работу рыбаков и транспортников в Юго-Восточной Азии.

    20 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Партия экс-президента Радева одержала победу на выборах в Болгарии
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избирательный блок «Прогрессивная Болгария» под руководством бывшего главы государства Румена Радева выиграл парламентские выборы, получив почти половину голосов избирателей.

    Политическое объединение завершило подсчет со значительным отрывом. По итогам обработки 100% бюллетеней партия набрала 44,5% голосов, передает РИА «Новости».

    Голосование за новый состав парламента состоялось 19 апреля. Фаворитом гонки стала коалиция, которую возглавляет бывший президент страны.

    Румен Радев известен своей позицией по украинскому кризису. Политик неоднократно выступал против поставок вооружений Киеву, призывая Европу пересмотреть отношение к спецоперации на Украине и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 апреля в Болгарии прошли парламентские выборы. Президент Сербии Александр Вучич поздравил Румена Радева с успехом партии «Прогрессивная Болгария».

    20 апреля 2026, 09:51 • Новости дня
    Колонна израильской техники подорвалась на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская бронетехника подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана, в результате чего несколько танков выведены из строя, сообщила пресс-служба движения «Хезболла».

    Колонна израильской военной техники подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана, передает РИА «Новости». В результате инцидента четыре танка «Меркава» выведены из строя.

    «Колонна из восьми бронемашин, двигавшаяся в воскресенье из населенного пункта Тайба в сторону бывшей позиции Салъа в районе Дейр-Сиръян, подорвалась на связке взрывных устройств, заранее заложенных бойцами исламского сопротивления», – заявили в пресс-службе движения «Хезболла».

    Два мощных взрыва произошли с интервалом в один час. Израильские эвакуационные группы смогли забрать поврежденную технику лишь спустя два часа после подрыва.

    Представители шиитского движения подчеркнули, что передвижение техники на территории Ливана является очередным нарушением со стороны израильских сил.

    Отмечается, что за три дня с момента вступления в силу режима прекращения огня зафиксирована серия явных нарушений, включая артиллерийские обстрелы и применение беспилотников в небе над Южным Ливаном и Бейрутом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения отразили наступление израильских войск у границы. Шиитская милиция подбила два танка «Меркава» на юге страны.

    Ранее израильская бронегруппа попала в организованную засаду с потерей десятков единиц техники.

    20 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы перемирия после захвата США иранского судна

    Tекст: Анастасия Куликова

    Срок объявленного Дональдом Трампом перемирия с Ираном истекает 22 апреля. Но после того, как США перехватили иранское судно Touska в Оманском заливе, а Тегеран в ответ атаковал американские корабли, о возобновлении военных действий может быть объявлено уже в понедельник, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «США стремятся закрепить за собой право останавливать любое судно в любой точке земного шара», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Инцидент в Оманском заливе с захватом иранского сухогруза собеседник назвал «феноменальным».

    Он напомнил, что ранее Тегеран предупреждал о намерении противодействовать американской блокаде. «Сначала экипаж грузового судна Touska игнорировал предупреждения американских военных, а затем – после перехвата сухогруза – вооруженные силы Ирана атаковали корабли США», – заметил политолог, оговорившись, что судить о том, насколько результативным оказался удар, не приходится, но сам факт показателен.

    «Произошедшее войдет в историю международных отношений», – считает Ткаченко. По его мнению, прогнозировать, как будут развиваться события дальше, крайне сложно. «При прочих равных условиях стороны должны были бы обратиться в суд в Гааге. Но ожидать этого не стоит», – считает он. Как полагает собеседник, глава Белого дома «не хочет и не может возобновлять военную операцию против Ирана», а угрозы уничтожить все электростанции и мосты Исламской республики – блеф.

    «В то же время Трамп – будучи человеком непредсказуемым – вероятно, все же рискнет повысить ставки в конфликте. В этом случае Иран реализует свое предупреждение: помимо американских военных объектов на территории Персидского залива целями иранских ударов станет совместная инфраструктура США и стран монархий: электростанции, дата-центры, центры телекоммуникационных компаний», – считает эксперт.

    Он подчеркивает: последствия такого сценария развития событий окажутся тяжелейшими для мировой экономики. Впрочем, Вашингтон и Тегеран не перейдут к действиям, пока в понедельник не состоится встреча в Исламабаде. «Американскую переговорную группу, как ожидается, возглавит Джей Ди Вэнс. Если же ИРИ не отправит свою делегацию в столицу Пакистана, то это будет дипломатическая пощечина американцам», – отметил спикер.

    Ткаченко напомнил, что срок перемирия истекает 22 апреля. «Но я думаю, уже сегодня мы можем услышать заявление о том, что режим прекращения огня больше не действует», – заключил он.

    20 апреля 2026, 13:16 • Новости дня
    В Черном море после атаки дронов ВСУ образовалось огромное нефтяное пятно
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В акватории Черного моря зафиксировали масштабное загрязнение нефтепродуктами, образовавшееся в результате ночного удара украинских дронов по территории Краснодарского края.

    Масштабное пятно нефтепродуктов появилось у кубанского побережья в ночь на 16 апреля, указали в оперштабе Кубани, передает ТАСС.

    Инцидент произошел после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов украинской армии на Туапсинский район.

    Площадь пятна, по оценке специалистов, составляет 10 тыс. квадратных метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе. Удар беспилотников повредил остекление в нескольких многоквартирных домах.

    20 апреля 2026, 12:51 • Новости дня
    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран, включая Германию, Прибалтику и Финляндию.

    Лавров, выступая на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, заявил о возрождении идеологии и практики нацизма в Германии и странах, которые поддерживали нацистов в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, нацизм реанимируется не только в Германии, но и в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии и Литве. Лавров отдельно отметил Украину, подчеркнув, что она на протяжении десятилетий превращалась в инструмент для ведения войны против России.

    Глава МИД добавил, что Британия, по его мнению, всегда была родиной философии расового превосходства, и упомянул ее в числе стран, где фиксируются попытки возрождения нацизма.

    При этом Лавров выразил сожаление по поводу таких тенденций, отметив, что подобная политика угрожает международной стабильности и безопасности.

    20 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Кремль заявил об открытости России к переговорам с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Все разногласия и несовпадения интересов с европейскими странами следует разрешать исключительно в формате переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что любые противоречия и несостыковки взаимных интересов между Россией и Европой должны решаться исключительно за столом переговоров, передает РИА «Новости».

    «Любые противоречия, которые существуют, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться только за столом переговоров», – заявил Песков журналистам.

    Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с европейскими странами и готова обсуждать все спорные вопросы в конструктивном ключе. Песков отметил, что Москва открыта для взаимодействия и не закрывает двери для переговоров с европейскими партнерами.

    СМИ писали, что руководство Евросоюза выбирает путь милитаризации отношений с Россией вместо конструктивного диалога.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Ранее Песков указал на отказ Европы от диалога с Москвой.

    20 апреля 2026, 05:30 • Новости дня
    Мирный житель стал жертвой массированной атаки БПЛА на Туапсе
    Tекст: Антон Антонов

    В результате массированной атаки беспилотников на Туапсе погиб мирный житель, еще один получил ранения, в морском порту произошел пожар, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один – пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – сообщил губернатор в Max.

    Кроме того, на территории морского порта из-за атаки произошло возгорание. Обломки сбитых дронов повредили гражданскую инфраструктуру города. Выбиты стекла в начальной школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме, задета газовая труба.

    На местах падения фрагментов работают оперативные и специальные службы, доклады о ситуации поступают от главы муниципалитета Сергея Бойко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спасатели полностью ликвидировали возгорание на морском терминале в Туапсе.

    На прошлой неделе во время налета вражеских БПЛА на город травмы получили семь мирных жителей. При ударах беспилотников по жилым домам погибли двое детей.

    20 апреля 2026, 09:47 • Новости дня
    Трамп заявил о захвате иранского судна в Оманском заливе
    Tекст: Мария Иванова

    В Оманском заливе американский ракетный эсминец перехватил иранский сухогруз, пробив корпус в районе машинного отделения за игнорирование приказа об остановке.

    Глава Белого дома подтвердил факт проведения операции в Оманском заливе, передает Bloomberg.

    Политик опубликовал сообщение в соцсетях, где раскрыл подробности перехвата грузового судна Touska

    «Иранский экипаж отказался слушать, поэтому наш корабль ВМС остановил их прямо на ходу, пробив дыру в машинном отделении», – написал американский лидер.

    Он добавил, что в настоящий момент судно находится под контролем морской пехоты США. Захваченный сухогруз ранее попал под санкции министерства финансов Соединенных Штатов.

    Ограничения были введены из-за регулярного участия корабля в незаконной деятельности.

    Накануне сообщалось, что американские военные взяли под контроль сухогруз Touska после обстрела его машинного отделения. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали флот США беспилотниками.

    20 апреля 2026, 09:32 • Новости дня
    Лукашенко предупредил Зеленского о риске потерять Украину
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Владимир Зеленский не изменит свою политику и не остановится, то рискует потерять Украину.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский должен более взвешенно оценивать ситуацию и понимать, что слишком высокую цену платит за проводимую политику и продолжающуюся войну, передает RT.

    Лукашенко подчеркнул, что если Зеленский не примет соответствующих решений, то может потерять Украину.

    Президент Белоруссии добавил, что сочувствует Зеленскому, поскольку тот получил Украину уже «в готовом варианте» и должен был изменить ее политику, но не сделал этого. Лукашенко отметил, что национализм на Украине не был остановлен новым президентом, а националисты взяли верх из-за неопытности Зеленского.

    По словам Лукашенко, украинцы сами выбрали нынешнего президента, несмотря на его неопытность, и теперь несут ответственность за этот выбор, сталкиваясь с тяжелыми последствиями.

    «Украинцы платят за свое решение. Ведь они избрали Зеленского президентом? Они. Они знали, что он неопытный человек? Знали. Они знали недостатки? Может быть, не знали. Зачем голосовали?» – отметил Лукашенко.

    Он напомнил, что альтернативы на выборах были не лучше, но ответственность за происходящее лежит на всех украинцах.

    Лукашенко сравнил себя с украинским лидером Владимиром Зеленским, но при этом напомнил о своем жизненном опыте. «Я ж тоже был таким же зеленым, как он. Но у меня под ногами была земля, опыт определенный жизненный. А у него – шоу», – заявил белорусский лидер.

    Лукашенко также заявил, что Зеленский вновь встал на путь милитаризации и идет на поводу у Запада, надеясь на финансовую и военную поддержку.

    Ранее Лукашенко заявил об угрозе исчезновения Украины в случае продолжения боевых действий.

    До этого Лукашенко посоветовал киевским властям сохранять спокойствие ради спасения страны.

    Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз
    Росатом завершил эвакуацию более 600 специалистов с иранской АЭС «Бушер»
    Шесть самолетов ВВС США прибыли в Пакистан для обеспечения переговоров Вэнса с Ираном
    Моргенштерна оштрафовали на 7 млн рублей за нарушение закона об иноагентах
    Минздрав сообщил о росте числа мальчиков с ожирением в России
    Матвиенко предложила усложнить процедуру разводов
    Умер самый известный российский двойник Аллы Пугачевой

    Россия сгладит мировой продовольственный шок

    Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный. Как и почему это происходит, какие страны и регионы мира находятся под угрозой голода – и какое значение происходящее имеет для России как одного из крупнейших производителей продовольствия на планете? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Как единственная авиакомпания Прибалтики стала финансовой катастрофой

    Власти Латвии признают, что больше «не могут содержать» единственную прибалтийскую авиакомпанию. И все равно при этом airBaltic получила срочный государственный кредит в десятки миллионов евро под предлогом повышения цен на топливо из-за иранского кризиса. Почему вот уже много лет эта структура приносит одни убытки, а латвийский налогоплательщик покорно покрывает их из собственного кармана? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

