    Россия сгладит мировой продовольственный шок
    Трамп заявил о захвате иранского судна в Оманском заливе
    МИД Израиля осудил разбившего статую Иисуса Христа солдата
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону
    ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта в Пятигорске
    Иран заявил о нападении и нарушении перемирия с США
    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Европе
    Мерц созвал совбез из-за топливного кризиса в Германии
    Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу в Болгарии
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    20 апреля 2026, 11:57 • Новости дня

    МИД Ирана сообщил об отсутствии планов по новым переговорам с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран пока не намерен проводить очередной раунд дипломатических консультаций с Вашингтоном, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что в настоящее время новых встреч с американской стороной не предвидится, передают СМИ со ссылкой на агентство Tasnim.

    «Программы по проведению следующего раунда переговоров у нас нет», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлые переговоры между США и Ираном завершились без заключения итогового соглашения.

    Позже официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи сообщил об отсутствии конкретных дат для новой встречи.

    В итоге Тегеран отказался от участия во втором раунде диалога с Вашингтоном.

    19 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    Постпред США при ООН допустил досмотры идущих в Китай судов
    @ Yu Fangping/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон не исключает проведение досмотров торговых судов, направляющихся в Китай, в рамках противодействия поставкам иранской нефти.

    Соединенные Штаты могут начать досматривать суда, идущие в Китай, для борьбы с экспортом нефти из Ирана, передает РИА «Новости». Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что американская сторона рассматривает различные варианты действий.

    «Я не собираюсь обсуждать сроки и последовательность операций, но скажу так: все варианты остаются на столе», – сказал американский дипломат в интервью телеканалу CBS.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о планах вооруженных сил США по захвату связанных с Ираном танкеров и торговых судов в международных водах. С 13 апреля американские ВМС начали блокаду морского трафика из иранских портов в районе Ормузского пролива.

    Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В Вашингтоне подчеркивают, что суда, не связанные с Ираном и не платившие Тегерану за проход, могут свободно следовать через пролив. Иранские власти официально не объявляли о введении платы за проход, однако ранее упоминали о подобных намерениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана пригрозили перекрыть Ормузский пролив в случае продолжения американской морской блокады.

    Тегеран восстановил военный контроль над этой стратегической водной артерией.

    Вооруженные силы США планируют задерживать связанные с Исламской республикой коммерческие суда в международных водах.

    20 апреля 2026, 01:30 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на американские военные корабли

    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран применил беспилотники против флота США после обстрела и перехвата американцами иранского судна, сообщил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил.

    Указывается, что американские военные нарушили режим прекращения огня и обстреляли иранский корабль, вывели из строя его навигационную систему, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    В ответ на захват судна, которое направлялось из Китая в Оманский залив, Иран атаковал корабли США дронами. Иранская сторона обвинила США в «пиратстве» и пригрозила продолжать отвечать на подобные американские атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о захвате военнослужащими грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе. Американские военные подтвердили, что взяли под контроль иранский грузовой корабль Touska после обстрела его машинного отделения.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    19 апреля 2026, 20:23 • Новости дня
    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран принял решение не продолжать диалог с Вашингтоном, несмотря на заявления американской стороны о скором возобновлении встреч делегаций в Исламабаде, передает агентство IRNA.

    Исламская республика не планирует продолжать контакты с американской стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA. «Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами», – говорится в публикации иранского СМИ в социальной сети X.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил об отправке своих представителей в Исламабад. Целью поездки были заявлены новые переговоры по иранской проблематике.

    Кроме того, постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц сообщал, что диалог между двумя государствами возобновится в ближайшие 24 часа. Однако эти ожидания не оправдались.

    20 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после нарушения перемирия в Ормузском проливе
    @ Damian Dovarganes/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась после блокировки движения танкеров через Ормузский пролив на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

    Котировки американской нефти подскочили на 6,4%, достигнув 87,88 доллара за баррель, передает Associated Press. Стоимость эталонной марки Brent также показала уверенный рост, увеличившись на 6,5% – до 96,25 доллара за баррель.

    Ситуация на рынке обострилась после того, как Тегеран отказался от планов открыть пролив для коммерческого судоходства. Это произошло в ответ на заявление главы Белого дома о сохранении блокады иранских портов силами ВМС США.

    В выходные Корпус стражей исламской революции обстрелял несколько судов, а американская сторона сообщила о захвате иранского сухогруза.

    Продолжающийся уже восемь недель конфликт спровоцировал один из самых серьезных энергетических кризисов за последние десятилетия. Больше всего пострадали страны Азии и Европы, зависящие от ближневосточной нефти. «Но цены, вероятно, достигли пика, и они начнут снижаться», – заявил министр энергетики США Крис Райт.

    Эксперты предупреждают, что длительное закрытие пролива может привести к дальнейшему росту цен. Даже в случае достижения соглашения на восстановление нормальных объемов поставок и снижение стоимости топлива могут уйти месяцы из-за скопления танкеров и поврежденной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные запланировали полную морскую блокаду Ирана. Президент США пригрозил возобновлением боевых действий.

    20 апреля 2026, 09:51 • Новости дня
    Колонна израильской техники подорвалась на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская бронетехника подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана, в результате чего несколько танков выведены из строя, сообщила пресс-служба движения «Хезболла».

    Колонна израильской военной техники подорвалась на заранее установленных взрывных устройствах на юге Ливана, передает РИА «Новости». В результате инцидента четыре танка «Меркава» выведены из строя.

    «Колонна из восьми бронемашин, двигавшаяся в воскресенье из населенного пункта Тайба в сторону бывшей позиции Салъа в районе Дейр-Сиръян, подорвалась на связке взрывных устройств, заранее заложенных бойцами исламского сопротивления», – заявили в пресс-службе движения «Хезболла».

    Два мощных взрыва произошли с интервалом в один час. Израильские эвакуационные группы смогли забрать поврежденную технику лишь спустя два часа после подрыва.

    Представители шиитского движения подчеркнули, что передвижение техники на территории Ливана является очередным нарушением со стороны израильских сил.

    Отмечается, что за три дня с момента вступления в силу режима прекращения огня зафиксирована серия явных нарушений, включая артиллерийские обстрелы и применение беспилотников в небе над Южным Ливаном и Бейрутом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения отразили наступление израильских войск у границы. Шиитская милиция подбила два танка «Меркава» на юге страны.

    Ранее израильская бронегруппа попала в организованную засаду с потерей десятков единиц техники.

    20 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Иран заявил о нападении и нарушении перемирия с США

    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран считает захват военными США иранского грузового судна нападением и нарушением режима прекращения огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи заявил, что действия США, приведшие к захвату иранского грузового судна, Тегеран рассматривает как нападение и прямое нарушение режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

    По его словам, инцидент произошел в районе Оманского залива, где судно пыталось прорвать морскую блокаду, установленную американскими военными.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) ранее подтвердило факт захвата, добавив, что судно пыталось нарушить американскую блокаду в Ормузском проливе. Багаи подчеркнул: «Мы столкнулись с тем, что они называют морской блокадой в Ормузском проливе. Несколькими часами ранее было нападение на иранское торговое судно, все это Тегеран считает нарушением режима прекращения огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о захвате иранского грузового судна в Оманском заливе.

    Центральное командование американских вооруженных сил опубликовало видеозапись обстрела этого корабля.

    В ответ иранские военные атаковали флот Соединенных Штатов беспилотниками.

    19 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Иран отказался от переговоров с США до снятия морской блокады
    @ Petty Officer 3rd Class Kenneth/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Исламской республики не планируют направлять переговорщиков для диалога с Вашингтоном, пока действует американская морская блокада страны, передает иранское агентство Tasnim.

    Тегеран согласится на прямые контакты с Вашингтоном только после полного снятия ограничений на море, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    «Иран пока не принимал решения об отправке переговорной делегации. Переговоров не будет, пока сохраняется морская блокада», – подчеркивается в заявлении.

    В настоящее время стороны продолжают обмениваться сообщениями при помощи пакистанского посредника. Иранские представители уточнили, что диалог невозможен, пока продолжает действовать указ президента США Дональда Трампа о морской блокаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран получил новые предложения от США через пакистанского посредника.

    Тегеран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за американской морской блокады.

    Президент США пообещал прекратить блокаду портов после заключения договоренностей.

    19 апреля 2026, 15:37 • Новости дня
    Tasnim сообщило о задержании четырех шпионов США и Израиля в Иране
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы правопорядка Ирана задержали четырех человек, обвиняемых в разведывательном сотрудничестве с США и Израилем, сообщает агентство Tasnim.

    Силы правопорядка в Иране задержали четверых человек, подозреваемых в разведывательном сотрудничестве с Соединенными Штатами и Израилем, передает РИА «Новости». Агентство Tasnim сообщает, что задержания произошли в районе Джульфы.

    Среди обвиняемых двое иностранцев, которых подозревают во ввозе на территорию страны устройств спутниковой связи Starlink. Еще одного человека обвиняют в передаче информации враждебным по отношению к исламской республике спутниковым сетям, а другого – в участии в разведывательной деятельности в интернете.

    Иранские власти ранее признали использование сервисов спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска незаконным. Это решение было принято в июне 2025 года на фоне конфликта с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские спецслужбы задержали 39 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля и США.

    В разных регионах страны силовики выявили еще более 30 связанных с иностранными разведками лиц.

    В провинции Кум правоохранители изъяли у злоумышленников три терминала спутниковой связи Starlink.

    19 апреля 2026, 22:42 • Новости дня
    США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе

    @ Graeme Sloan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие США захватили грузовое судно под флагом Ирана в Оманском заливе, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Сегодня грузовой корабль под названием Touska, шедший под иранским флагом, длиной почти 900 футов и весящий почти как авианосец, попытался прорвать нашу военно-морскую блокаду ... Ракетный эсминец ВМС США Spruance перехватил Touska в Оманском заливе», – заявил Трамп.

    Эсминец потребовал от грузового корабля остановиться. После того как экипаж проигнорировал приказ, американские военные пробили дыру в машинном отделении судна. В настоящее время корабль находится под контролем морской пехоты США. Трамп добавил, что Touska числится в санкционных списках американского министерства финансов за предыдущую незаконную деятельность, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.

    20 апреля 2026, 00:50 • Новости дня
    Эсминец США открыл огонь по иранскому торговому судну
    @ CENTCOM/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные взяли под контроль иранский грузовой корабль Touska после обстрела его машинного отделения, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Американские силы, действующие в Аравийском море, провели мероприятия по поддержанию морской блокады в отношении грузового судна под иранским флагом, пытавшегося проследовать в иранский порт», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    Экипаж сухогруза Touska проигнорировал несколько предупреждений. Моряки шесть часов отказывались подчиниться требованиям американской стороны, после чего эсминец Spruance приказал покинуть машинное отделение и открыл по нему огонь. Затем на борт высадился десант, взявший судно под полный контроль.

    В военном ведомстве добавили, что с начала действия блокады американские корабли заставили 25 коммерческих рейсов изменить маршрут или вернуться в порты отправления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о захвате американскими военнослужащими иранского грузового судна в Оманском заливе. Пентагон объявил о готовности применять боевые меры против нарушителей блокады иранских портов.

    20 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    NYT: Кризис на Ближнем Востоке нанес быстрый и жесткий удар по Азии
    @ Karl F. Schofmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабный дефицит энергоносителей из-за боевых действий на Ближнем Востоке парализовал транспорт и промышленность Азиатско-Тихоокеанского региона, поставив под угрозу миллионы рабочих мест, сообщает The New York Times (NYT).

    Кризис на Ближнем Востоке нанес неожиданно быстрый и жесткий удар по азиатской экономике, пишет The New York Times.

    Закрытие Ормузского пролива привело к нехватке топлива, массовой отмене авиарейсов и остановке заводов от Индии до Филиппин.

    «Последствия настолько стремительны и глубоки. Просто с точки зрения масштабов это действительно очень, очень, очень серьезно», – заявил старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета Филлип Корнелл. Эксперты отмечают, что сокращение мировых поставок энергоносителей на пятую часть грозит макрорегиону глубокой рецессией.

    Из-за нехватки сырья индонезийские предприятия снизили выпуск никеля на десятую часть, а производители одежды в Бангладеш столкнулись с двукратным ростом цен на материалы. Дефицит гелия ударил по производителям полупроводников, вынуждая крупные компании искать альтернативных поставщиков.

    По оценкам ООН, затянувшийся конфликт может обойтись Азиатско-Тихоокеанскому региону в сумму от 97 до 299 млрд долларов. Почти 9 млн человек рискуют оказаться за чертой бедности из-за инфляции, удорожания продовольствия и массовой потери доходов.

    Организация Объединенных Наций заявила о серьезном энергетическом кризисе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    СМИ сообщали, что государства Азии выстроились в очередь за российской нефтью.

    Резкий скачок цен на энергоносители парализовал работу рыбаков и транспортников в Юго-Восточной Азии.

    20 апреля 2026, 09:47 • Новости дня
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Оманском заливе американский ракетный эсминец перехватил иранский сухогруз, пробив корпус в районе машинного отделения за игнорирование приказа об остановке.

    Глава Белого дома подтвердил факт проведения операции в Оманском заливе, передает Bloomberg.

    Политик опубликовал сообщение в соцсетях, где раскрыл подробности перехвата грузового судна Touska

    «Иранский экипаж отказался слушать, поэтому наш корабль ВМС остановил их прямо на ходу, пробив дыру в машинном отделении», – написал американский лидер.

    Он добавил, что в настоящий момент судно находится под контролем морской пехоты США. Захваченный сухогруз ранее попал под санкции министерства финансов Соединенных Штатов.

    Ограничения были введены из-за регулярного участия корабля в незаконной деятельности.

    Накануне сообщалось, что американские военные взяли под контроль сухогруз Touska после обстрела его машинного отделения. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали флот США беспилотниками.

    20 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы перемирия после захвата США иранского судна

    @ U.S. Navy/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Срок объявленного Дональдом Трампом перемирия с Ираном истекает 22 апреля. Но после того, как США перехватили иранское судно Touska в Оманском заливе, а Тегеран в ответ атаковал американские корабли, о возобновлении военных действий может быть объявлено уже в понедельник, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «США стремятся закрепить за собой право останавливать любое судно в любой точке земного шара», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Инцидент в Оманском заливе с захватом иранского сухогруза собеседник назвал «феноменальным».

    Он напомнил, что ранее Тегеран предупреждал о намерении противодействовать американской блокаде. «Сначала экипаж грузового судна Touska игнорировал предупреждения американских военных, а затем – после перехвата сухогруза – вооруженные силы Ирана атаковали корабли США», – заметил политолог, оговорившись, что судить о том, насколько результативным оказался удар, не приходится, но сам факт показателен.

    «Произошедшее войдет в историю международных отношений», – считает Ткаченко. По его мнению, прогнозировать, как будут развиваться события дальше, крайне сложно. «При прочих равных условиях стороны должны были бы обратиться в суд в Гааге. Но ожидать этого не стоит», – считает он. Как полагает собеседник, глава Белого дома «не хочет и не может возобновлять военную операцию против Ирана», а угрозы уничтожить все электростанции и мосты Исламской республики – блеф.

    «В то же время Трамп – будучи человеком непредсказуемым – вероятно, все же рискнет повысить ставки в конфликте. В этом случае Иран реализует свое предупреждение: помимо американских военных объектов на территории Персидского залива целями иранских ударов станет совместная инфраструктура США и стран монархий: электростанции, дата-центры, центры телекоммуникационных компаний», – считает эксперт.

    Он подчеркивает: последствия такого сценария развития событий окажутся тяжелейшими для мировой экономики. Впрочем, Вашингтон и Тегеран не перейдут к действиям, пока в понедельник не состоится встреча в Исламабаде. «Американскую переговорную группу, как ожидается, возглавит Джей Ди Вэнс. Если же ИРИ не отправит свою делегацию в столицу Пакистана, то это будет дипломатическая пощечина американцам», – отметил спикер.

    Ткаченко напомнил, что срок перемирия истекает 22 апреля. «Но я думаю, уже сегодня мы можем услышать заявление о том, что режим прекращения огня больше не действует», – заключил он.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. Он отметил, что длина судна – 900 футов, а вес – «почти с авианосец». Его остановил американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance.

    «Иранский экипаж отказался подчиниться (предупреждению с эсминца), поэтому наш военный корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении. В настоящий момент морские пехотинцы США удерживают судно под контролем», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, судно, рассчитанное на перевозку до 4,8 тыс. контейнеров, возвращалось с грузом из китайского порта Гаолан в городе Чжухае. Это известный порт погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия – ключевого компонента твердого ракетного топлива, которое необходимо Ирану для его ракетной программы, говорится в материале.

    Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило захват иранского грузового судна и опубликовало в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео операции. Американские военные утверждают, что предупреждали экипаж иранского судна о нарушении блокады на протяжении шести часов.

    После этого экипажу приказали эвакуировать машинное отделение, и эсминец вывел из строя ходовую часть судна ударом из пятидюймового орудия Mк-45. Согласно сообщению CENTCOM, морские пехотинцы покинули десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) на вертолете и пересекли Аравийское море, чтобы подняться на борт и захватить иранское судно.

    В Иране назвали атаку США на шедшее под флагом Исламской республики судно нарушением перемирия. Иранские военные атаковали дронами несколько американских кораблей, заявил представитель центрального штаба ВС страны «Хазрат Хатам аль-Анбия».

    «Агрессивная Америка, нарушив перемирие и совершив акт морского пиратства, обстреляла одно из торговых судов Ирана в водах Оманского залива и вывела из строя его навигационную систему, высадив на палубу упомянутого судна несколько своих террористических морских пехотинцев», – цитирует агентство Tasnim сообщение.

    Иран анонсировал месть и скорый ответ «на морское пиратство и вооруженное нападение» армии США. На этом фоне цены на нефть подскочили более чем на 6% 20 апреля, сообщает Reuters. Этот скачок нивелирует значительную часть снижения цены на нефть 17 апреля, когда временно был открыт Ормузский пролив.

    Отметим, в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс и высокопоставленные американские чиновники, как ожидается, отправятся в Пакистан для очередного раунда переговоров с Ираном. Тегеран официально не подтвердил, что примет в них участие, а некоторые иранские СМИ предполагают, что встреча может не состояться. Перемирие, в нарушении которого США и Иран обвиняют друг друга, истекает в среду.

    Напомним, США ввели морскую блокаду Ормузского пролива с 13 апреля по указу Трампа. 17 апреля Тегеран разрешил всем коммерческим судам проходить через Ормузский пролив до конца действия перемирия. Это произошло после прекращения военных действий в Ливане. Президент США же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о восстановлении военного контроля над Ормузом.

    Как пишет The New York Times, до захвата иранского судна Трамп обвинил Иран в стрельбе по судам Франции и Британии в Ормузском проливе. В воскресенье еще два танкера под флагами Ботсваны и Анголы попытались пройти по этому морскому маршруту, но были отогнаны иранскими силами, говорится в материале. Это произошло спустя 48 часов после того, как глава Белого дома заявил, что «Иранский пролив полностью открыт».

    20 апреля 2026, 03:45 • Новости дня
    Израильский солдат разбил статую Христа в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля официально подтвердила, что в поселении Дибель в Ливане израильский солдат разбил статую Иисуса Христа.

    Об инциденте со статуей Христа на юге страны сообщил ливанский информационный портал Lebanon Debate.

    «После завершения первоначального расследования по поводу опубликованной фотографии, на которой изображен солдат ЦАХАЛ, повреждающий христианский символ, было установлено, что на фотографии изображен солдат ЦАХАЛ, действующий на юге Ливана... Инцидент расследуется Северным командованием», – приводит РИА «Новости» текст сообщения армии.

    Командование подчеркнуло, что относится к случившемуся с максимальной серьезностью. Поведение военнослужащего полностью противоречит базовым ценностям израильской армии. По итогам тщательного разбирательства к причастным лицам будут приняты соответствующие меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу 17 апреля. Однако позднее сообщалось, что  артиллерия армии Израиля открыла огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия.

    19 апреля 2026, 14:58 • Новости дня
    ВС Ирана не позволили двум танкерам пройти Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух танкеров под флагами Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив, сообщает агентство Tasnim.

    Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух нефтяных танкеров под флагами Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    По заявлению иранской стороны, танкеры были вынуждены развернуться из-за действий военных. В сообщении подчеркивается: «По причине продолжения морской блокады Ирана вооруженные силы Ирана сегодня не позволили еще двум нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Корпус стражей исламской революции объявил о закрытии этого стратегического маршрута до полного снятия ограничений.

    Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.

