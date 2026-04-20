Израиль уничтожил готовую к удару ракетную установку в Ливане

ЦАХАЛ нанес ночной удар по заряженной ракетной установке на юге Ливана

Tекст: Мария Иванова

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по южной части Ливана, уничтожив подготовленную к стрельбе ракетную установку, передает ТАСС. Операция прошла в ночное время.

«Ночью ЦАХАЛ нанес удар по заряженной и готовой к стрельбе ракетной установке на юге Ливана, <…> чтобы предотвратить прямую угрозу населенным пунктам на севере Израиля. Заряженная ракетная установка представляла непосредственную угрозу для солдат и израильских гражданских лиц, и удар был нанесен для устранения этой угрозы», – сообщили в армейской пресс-службе.

В военном ведомстве подчеркнули, что израильские войска продолжат делать все необходимое для защиты мирного населения и своих солдат от возможных атак.

Ранее Армия обороны Израиля также сообщала, что уничтожила готовую к запуску ракетную установку на территории Ливана.

Израильские военные провели дополнительную серию ударов по вражеским пусковым системам. В ответ отряды ливанского движения «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по позициям ЦАХАЛ.