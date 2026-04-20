Израиль уничтожил готовую к удару ракетную установку в Ливане

ЦАХАЛ нанес ночной удар по заряженной ракетной установке на юге Ливана
Израильские военные ликвидировали заряженную систему залпового огня на южноливанской территории для защиты своих северных населенных пунктов, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по южной части Ливана, уничтожив подготовленную к стрельбе ракетную установку, передает ТАСС. Операция прошла в ночное время.
«Ночью ЦАХАЛ нанес удар по заряженной и готовой к стрельбе ракетной установке на юге Ливана, <…> чтобы предотвратить прямую угрозу населенным пунктам на севере Израиля. Заряженная ракетная установка представляла непосредственную угрозу для солдат и израильских гражданских лиц, и удар был нанесен для устранения этой угрозы», – сообщили в армейской пресс-службе.
В военном ведомстве подчеркнули, что израильские войска продолжат делать все необходимое для защиты мирного населения и своих солдат от возможных атак.
Ранее Армия обороны Израиля также сообщала, что уничтожила готовую к запуску ракетную установку на территории Ливана.
Израильские военные провели дополнительную серию ударов по вражеским пусковым системам. В ответ отряды ливанского движения «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по позициям ЦАХАЛ.