Госдеп пообещал 3 млн долларов за сведения об атаках на дипобъекты в Ираке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до трех миллионов долларов за информацию, которая поможет установить причастных к атакам на американские дипломатические представительства в Ираке, передает РИА «Новости». Объявление опубликовано на странице программы «Rewards for Justice» в соцсети.

В сообщении отмечается, что посольство США в Багдаде, генеральное консульство в Эрбиле и Центр дипломатической поддержки в Багдаде неоднократно подвергались нападениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в так называемой зеленой зоне иракской столицы.

В районе генконсульства США в Эрбиле прогремели четыре мощных взрыва недалеко от района Сарбасти.

Американское дипломатическое представительство в Багдаде всю ночь подвергалось ударам со стороны иранских военных, сообщил профессор Глен Диесен.