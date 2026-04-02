Госдеп пообещал 3 млн долларов за сведения об атаках на дипобъекты в Ираке
Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до трех миллионов долларов за информацию, которая поможет установить причастных к атакам на американские дипломатические представительства в Ираке, передает РИА «Новости». Объявление опубликовано на странице программы «Rewards for Justice» в соцсети.
В сообщении отмечается, что посольство США в Багдаде, генеральное консульство в Эрбиле и Центр дипломатической поддержки в Багдаде неоднократно подвергались нападениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в так называемой зеленой зоне иракской столицы.
В районе генконсульства США в Эрбиле прогремели четыре мощных взрыва недалеко от района Сарбасти.
Американское дипломатическое представительство в Багдаде всю ночь подвергалось ударам со стороны иранских военных, сообщил профессор Глен Диесен.