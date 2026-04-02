«Северяне» рассказали о готовящихся «мясных штурмах» ВСУ у села Новая Сечь

Tекст: Катерина Туманова

«В Сумском районе противник не только выстраивает оборонительные позиции в районе села Новая Сечь, но и готовит личный состав к очередным «мясным штурмам». На данном участке фронта командование ВСУ доукомплектовывает подразделения 15 пого за счет «отказников», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Также штурмовые группы с боями продвинулись в Сумском районе на 15 участках, а за сутки продвижение составило до 200 м. В Краснопольском районе идут ожесточенные стрелковые бои в районе Новодмитровки.

На Харьковском направлении «Северяне» громят противника в районах Весёлого, Терновой, Избицкого, Пролетарского и Покаляного. Волчанском направлении штурмовые группы Северян продвинулись на шести участках до 300 метров.

На Великобурлукском направлении в окрестностях села Амбарное расширяется «кладбище» украинской военной техники и националистов.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

