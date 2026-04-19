    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    19 апреля 2026, 20:53 • Новости дня

    Российский истребитель подбил украинский самолет над Сумской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    В небе над Сумской областью российский истребитель атаковал два военных самолета противника, в результате чего один из них получил повреждения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Воздушный бой произошел над территорией Сумской области, где российская авиация перехватила самолеты Вооруженных сил Украины, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

    По информации подпольщика, после атаки российского истребителя украинские воздушные суда попытались скрыться, разлетевшись в разные стороны. В результате боестолкновения один из самолетов противника оказался подбит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили взлетные площадки украинских беспилотников в Сумской области. В этом же регионе армия России поразила позиции противовоздушной обороны противника. Позже Вооруженные силы нанесли точный удар по складу дронов в самих Сумах.

    19 апреля 2026, 15:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве

    @ Danylo Antoniuk/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют все больше украинцев с психическими и физическими отклонениями. Это, а также ухудшение ситуации на фронте приведет к тому, что число массовых расстрелов в украинских городах будет расти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Киеве 58-летний мужчина, сбежавший из воинской части, расстрелял шестерых человек.

    «Безусловно, одна из причин стрельбы в Киеве – проводящаяся на Украине насильственная мобилизация. Она оказывает психологическое давление даже на здоровых людей. Что уж говорить о немолодых призывниках, да еще с криминальным прошлым и, судя по всему, нестабильной психикой», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Страшное, кровавое эхо войны все больше отдается в Киеве. Думаю, число подобных трагедий будет расти по мере того, как фронт приближается к украинской столице. Кроме того, в ВСУ мобилизуют все больше людей с психическими и физическими отклонениями. По сути, сотрудники ТЦК доставляют на призывные пункты просто всех, кого найдут, в том числе – инвалидов и преступников. Здоровые сдают в армию больных, чтобы самим не идти воевать», – пояснил он.

    Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и 15 получили ранения в результате стрельбы, устроенной 58-летним Дмитрием Васильченковым в Голосеевском районе Киева. Сначала он палил по прохожим на улице, а затем забаррикадировался и взял заложников в супермаркете «Велмарт». Он использовал карабин Kel-Tec SUB2000.

    Прибывшие правоохранители пытались выйти на контакт со злоумышленником около 40 минут, но он не выходил на связь. В итоге было принято решении о проведении штурма, в результате которого стрелок погиб, сообщает CNN.

    Власти работают над установлением обстоятельств преступления, а также мотивов, которые лежат в его основе. Дело расследуется по статье «террористический акт», заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

    Владимир Зеленский заявил, что Васильченков родился в России, «долгое время» проживал в Бахмуте и имел судимость. Квартира, в которой проживал стрелок, была подожжена незадолго до нападения. За несколько дней до преступления он был насильно мобилизован, но сбежал из воинской части.

    19 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжили наступление на различных направлениях, уничтожив более 1200 военнослужащих ВСУ и значительное количество техники и складов, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска продолжают проведение спецоперации на Украине, сообщает Минобороны в Mах. По данным ведомства, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и нанесли удары по военным и технике ВСУ, а также бригадам теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Таратутино, Великая Писаревка, Коренек, Шостка и Малая Рыбица в Сумской области.

    В Харьковской области поражены подразделения пяти механизированных бригад ВСУ, а также бригады теробороны и нацгвардии в населенных пунктах Веселое, Избицкое, Терновая, Липцы, Богодухов и Землянки. Потери противника превысили 165 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, станции радиоэлектронной борьбы, а также склады боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» также улучшила позиции, нанеся удары по двум механизированным и аэромобильной бригадам ВСУ, а также ряду других подразделений в Харьковской области и ДНР. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия, в числе которых американская самоходная артиллерийская установка Paladin и украинская «Богдана».

    В ДНР подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение силам ВСУ в районах Николаевки, Константиновки, Новоселовки и Николайполья. В этих районах противник лишился более 200 военнослужащих, бронетранспортера М113 производства США, четырех боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

    Группировка «Центр» сообщила об успешных действиях в районах Светлого, Белицкого, Красноярского, Гришино, Кучерова Яра и других, где противник потерял свыше 315 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. В то же время подразделения «Восток» продвинулись вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, уничтожив до 240 бойцов, боевую машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.

    В Запорожской области группировка «Днепр» нанесла удары по горно-штурмовой бригаде ВСУ и бригаде теробороны, уничтожив до 50 военнослужащих, 16 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию израильского производства RADA, четыре склада боеприпасов и склад материальных средств.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, местам производства и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

    Средства ПВО за сутки сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны России, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 644 беспилотника, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 970 танков и других боевых бронированных машин, 1703 боевые машины РСЗО, 34 522 артиллерийских орудия и миномета, а также 59 735 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сутками ранее подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области.

    В начале апреля российские военные нанесли удары по позициям противника в Харьковской области.

    В конце марта бойцы группировки «Запад» освободили населенный пункт Ковшаровка.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    19 апреля 2026, 09:33 • Новости дня
    Двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве в субботу, оставив без защиты гражданских и ребенка, одному из взрослых спастись не удалось, сообщает украинский телеканал ТСН.

    Двое полицейских покинули место стрельбы в Киеве, оставив без защиты гражданских, в том числе ребенка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН. На опубликованном видео видно, что правоохранители, прибывшие на вызов, сразу сбежали после первых выстрелов, не оказав помощи безоружным людям, говорится в сообщении ТСН. В результате один из взрослых мужчин погиб.

    Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Неизвестный открыл стрельбу по прохожим, после чего скрылся в супермаркете и взял заложников. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что нападавший был ликвидирован при задержании.

    По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате нападения погибли шесть человек, еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный преступник забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете.

    Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.

    Генеральная прокуратура Украины признала массовый расстрел людей террористическим актом.

    18 апреля 2026, 21:58 • Новости дня
    Расстрелявший людей в Киеве мужчина был насильно мобилизован и сбежал из части

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина, устроивший стрельбу и захват заложников в Киеве, недавно был мобилизован против своей воли и сбежал из части, сообщили СМИ.

    Мужчина, открывший огонь по прохожим в Киеве и взявший заложников в супермаркете, был мобилизован несколько дней назад против своей воли, его звали Дмитрий Васильченков, ему было 57 лет, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    «Сегодня он сбежал из части, открыл огонь… по прохожим, а потом взял в заложники покупателей супермаркета», – говорится в публикации. В ходе штурма супермаркета полицейский спецназ ликвидировал преступника.

    Местные власти не комментировали публично детали происшествия, однако Mash отмечает, что все обстоятельства указывают на вынужденную мобилизацию Васильченкова. Официальных данных о пострадавших и точном числе заложников пока не поступало.

    Ранее вооруженный преступник забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете.

    Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.

    Позже количество жертв трагедии возросло до шести человек из-за смерти госпитализированной женщины.

    Массовый расстрел людей и захват заложников в киевском супермаркете, в результате которых погибли шесть человек, квалифицированы как террористический акт.

    19 апреля 2026, 00:51 • Новости дня
    Генпрокуратура Украины признала убийство в Киеве терактом

    Tекст: Денис Тельманов

    В Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу, в результате чего были убиты шесть человек, а события признали терактом.

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что Генпрокуратура Украины квалифицировала расстрел людей в Голосеевском районе Киева как террористический акт, передает ТАСС.

    Уголовное производство возбуждено по части третьей статьи 258 Уголовного кодекса Украины, в которой речь идет о террористическом акте, повлекшем гибель людей.

    Кравченко отметил, что личность стрелка уже установлена – это мужчина 1968 года рождения, который использовал официально зарегистрированное огнестрельное оружие. В результате нападения погибли шесть человек. Следствие продолжает устанавливать мотивы совершенного преступления.

    Ранее стало известно, что злоумышленник застрелил четырех человек на улице, после чего захватил заложников в супермаркете. На место происшествия прибыл спецназ, который, после неудачных переговоров, начал штурм здания, в ходе которого преступник был ликвидирован.

    Позднее выяснилось, что нападавший застрелил еще одного из заложников в магазине, а еще четырнадцать человек получили ранения. Один из пострадавших скончался в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина поджег свою квартиру и вооружился карабином перед нападением на прохожих в Голосеевском районе Киева. Преступник застрелил четырех человек на улице Киева. Он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников.

    Преступник спровоцировал сильный пожар взрывом внутри здания.

    19 апреля 2026, 00:23 • Новости дня
    Обломки беспилотника упали в районе морского порта Ейска

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе морского порта города Ейска обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, информации о пострадавших и возгораниях не поступало.

    Обломки беспилотного летательного аппарата упали в районе морского порта в Ейске, передает РИА «Новости». По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия никто не пострадал.

    Кроме того, по данным штаба, возгораний на месте обнаружения обломков не отмечено.

    На месте происшествия продолжают работу оперативные и специальные службы, которые выясняют обстоятельства падения и проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тольятти проводят ликвидацию очагов возгорания и проливку территории после падения обломков вражеского БПЛА.

    В небе над Ульяновской областью уничтожили три вражеских беспилотника, фрагменты которых упали в Новоспасском районе без разрушений и жертв.

    Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске Самарской области, в здании выбиты стекла, но пострадавших нет.

    19 апреля 2026, 09:53 • Новости дня
    Односельчане попросили Санду вернуть насильно мобилизованного в ВСУ молдаванина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители молдавского села Гримэнкэуць просят президента Молдавии Майю Санду вмешаться в ситуацию с насильственной мобилизацией в армию Украины их односельчанина Василия Украинчука.

    Жители молдавского села Гримэнкэуць обратились к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой вмешаться в ситуацию с насильственной мобилизацией их односельчанина Василия Украинчука в армию Украины, передает РИА «Новости». В открытом письме к главе государства они заявили: «Госпожа президент, просим вас всеми силами вернуть нашего земляка из Бричан Василия Украинчука домой к семье. Не оставайтесь равнодушной к трагедии, которая обрушилась на семью Украинчук».

    По словам депутата парламента Молдавии Василия Костюка, 43-летнего Василия Украинчука, ранее лишенного украинского гражданства, задержали на украинском КПП «Росошаны», куда он приехал на Пасху к родственникам. Ему сообщили, что гражданство восстановлено и он подлежит мобилизации в ВСУ, несмотря на то, что у него есть гражданство Молдавии.

    Мать Украинчука, Евдокия, заявила, что семья не может добиться возвращения сына домой и призвала власти Молдавии оказать содействие. Односельчане уверены, что жизни их земляка угрожает опасность и настаивают на необходимости вмешательства республики.

    Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что в посольство страны в Киеве официальные обращения пока не поступали. Он пообещал, что в случае подтверждения информации Кишинев оперативно примет меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители одного из сел Черновицкой области прогнали сотрудников территориального центра комплектования во время принудительной мобилизации.

    Украинские военкоматы запустили новую схему призыва на приграничных территориях с участием иностранных наемников.

    Правоохранительные органы Молдавии задержали руководителя сектора пограничной полиции по подозрению в незаконной передаче уклонистов Киеву.

    19 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Песков: Евросоюз все равно нашел бы способ разблокировать кредит для Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Так или иначе они бы нашли способ, как эти деньги разблокировать, с Орбаном или без Орбана. Послушайте, тут не нужно питать каких-то иллюзий на этот счет», – заявил представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари сообщил, что в Брюсселе признали неточность в заявлении о времени выделения Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и Киев до сих пор не подписали обязательные документы для выплаты 90 млрд евро. Еврокомиссия предложила выделить из этой суммы 45 млрд евро на развитие беспилотных технологий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в любом случае согласовать данный кредит.

    19 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    Орбан заявил о сохранении вето Венгрии на кредит Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

    «Через Брюссель мы получили от Украины информацию о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник, при условии, что Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег», – подчеркнул Орбан, передает РИА «Новости».

    Премьер также отметил, что Венгрия готова снять вето сразу после возобновления поставок нефти. Он подчеркнул, что страна не участвует в обеспечении этого кредита и не будет мешать его одобрению, как только начнется транзит топлива.

    Ранее глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

    Венгрия не планирует представлять интересы Украины на переговорах с Россией.

    19 апреля 2026, 14:46 • Новости дня
    Эрдоган передал Путину готовность организовать переговоры по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе контактов с Владимиром Путиным подтвердил готовность Анкары организовать мирные переговоры по украинскому кризису, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о мирной инициативе Анкары, передает РИА «Новости». Выступая на пресс-конференции по итогам пятого Дипломатического форума в Анталье, министр раскрыл детали недавних контактов с Москвой и Киевом. По его словам, предложение касается организации прямого диалога на высшем уровне.

    «В контакте нашего господина президента как с уважаемым господином Путиным, так и с Зеленским была передана готовность Турции организовать переговоры, в том числе на уровне лидеров. Однако тут ситуация зависит не только от нашего желания, но и от готовности сторон», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступил с инициативой возобновить мирный дипломатический процесс, предоставив для этих целей территорию крупнейшего города своей страны.

    19 апреля 2026, 11:42 • Новости дня
    В Полтаве прогремел взрыв

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Полтаве прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщили СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» сообщил: «В Полтаве был слышен взрыв», передает РИА «Новости».

    Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в нескольких районах Полтавской области также звучит сигнал воздушной тревоги.

    Ранее в Днепропетровске, Чернигове и Харькове на Украине прогремели взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Одессе, Днепропетровске, Харькове и Харьковской области Украины, а также в Кировограде, Сумах и Чернигове.

    19 апреля 2026, 17:27 • Новости дня
    Шойгу назвал Зеленского главной причиной геноцида украинского и русского народов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Владимир Зеленский и его зарубежные покровители являются главными причинами «нынешнего геноцида киевского режима против украинского и русского народов».

    «Продолжая западную практику искажения исторической правды, Зеленский недавно опять призывал к созданию некоего трибунала для привлечения к ответственности за агрессию против Украины, однако все понимают, что основная причина нынешнего геноцида против украинского и русского народов – он сам и его хозяева», – приводит слова Шойгу в релизе пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления в День памяти жертв геноцида советского народа Шойгу напомнил слова Ольги Берггольц: «Никто не забыт, ничто не забыто», подчеркнув, что за этими словами – память о десятках миллионов жертв нацизма и сотнях миллионов судеб, искалеченных войной во имя идеологии расового превосходства. Он отметил стремление российских властей восстановить историческую справедливость, которая, как выразился Шойгу, часто искажалась в угоду политическим интересам.

    Секретарь Совбеза РФ также заявил, что корни нацистской идеологии исходят с Британских островов, где веками формировалась концепция расового превосходства, воспринятая и переработанная Адольфом Гитлером. Шойгу отметил, что формирования «Ваффен-СС» были многонациональными, а среди палачей концлагерей были не только немцы, но и бандеровцы и прибалты, которые отличались особой жестокостью.

    По данным, приведенным в релизе пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ, из 27 млн погибших граждан многонационального Советского Союза почти половина стали небоевыми жертвами нацистских преступников и их пособников. Шойгу также добавил, что в Белоруссии, потерявшей во время войны 2,3 млн человек, продолжается поиск исторической правды, тогда как на Украине, где было утрачено почти 7 млн жителей, героизируются нацисты на государственном уровне.

    Ранее ФСБ рассекретила ко Дню памяти жертв геноцида советского народа показания нацистского карателя Гюнтера Макса Мюллера, причастного к геноциду в Донбассе во время Великой Отечественной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о доказательствах геноцида против жителей Донбасса.

    19 апреля 2026, 15:13 • Новости дня
    Против сбежавших с места стрельбы киевских полицейских завели дело

    Tекст: Ольга Иванова

    За оставление мирных граждан и малолетнего ребенка под огнем террориста украинские правоохранители стали фигурантами уголовного дела о служебной халатности.

    Украинская прокуратура привлечет к ответственности патрульных, сбежавших с места стрельбы в Киеве, передает РИА «Новости». Правоохранители покинули место происшествия, оставив без защиты гражданских лиц и ребенка.

    «По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля 2026 года начато уголовное производство. Эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего получат надлежащую правовую оценку», – сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

    Накануне мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы, после чего скрылся в супермаркете и захватил заложников. Жертвами нападения стали шесть человек, еще 15 получили ранения. При задержании преступника ликвидировали.

    По факту массового убийства расследуется дело о теракте. Глава национальной полиции Иван Выговский инициировал служебную проверку действий патрульных. По данным СМИ, нападавшим оказался бывший военный Дмитрий Васильченков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двое патрульных покинули место происшествия после первых выстрелов.

    Генеральная прокуратура Украины квалифицировала расстрел прохожих в Голосеевском районе как террористический акт.

    Сотрудники полицейского спецназа нейтрализовали злоумышленника при штурме супермаркета.

    19 апреля 2026, 12:18 • Новости дня
    Сальдо сообщил о продолжении работы подполья в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пророссийское подполье продолжает действовать в Херсоне вопреки давлению со стороны ВСУ на психику и мораль людей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо заявил, что пророссийское подполье в Херсоне продолжает свою деятельность, несмотря на давление со стороны украинских военных на местных жителей, передает РИА «Новости». «Существует ли подполье? Конечно же, существует. И люди все равно активные и оценивающие все то, что сейчас происходит, с точки зрения давления на их мораль, на их психику, на их мировоззрение вредным и не нужным им», – сказал Сальдо.

    Он подчеркнул, что власти региона хорошо информированы о событиях на правом берегу Днепра. Эта часть территории, включая город Херсон, временно контролируется украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о деятельности подпольной организации «Русский Херсон» на подконтрольной Украине территории.

    Сторонники России в рядах украинских войск снабдили херсонских подпольщиков натовским оружием.

    Позже российские военные заняли промзону Херсона для дальнейшего освобождения города.

    19 апреля 2026, 17:26 • Новости дня
    Стрельбу на улице в украинском Чернигове открыли двое неизвестных

    Tекст: Ольга Иванова

    В украинском городе Чернигов двое мужчин устроили стрельбу прямо на улице, по предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие, сообщило украинское издание УНИАН.

    Вооруженный инцидент произошел в воскресенье на севере Украины. Двое мужчин применили огнестрельное оружие на одной из улиц Чернигова, в результате чего, по предварительным данным, появились раненые, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНИАН.

    «В Чернигове произошла стрельба. По данным местных каналов, двое мужчин открыли огонь прямо на улице. Предварительно, есть пострадавшие», – говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале украинского СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне мужчина открыл огонь по прохожим в Киеве.

    В декабре прошлого года житель Сум ранил из ружья четверых подростков.

    Летом мобилизованный украинец расстрелял троих сержантов ВСУ в Черниговской области.

