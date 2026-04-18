ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области

Украинские военные целенаправленно атаковали кладбище в Запорожской области
Вооруженные силы Украины совершили атаку на места захоронений в Днепрорудном Запорожской области, создав угрозу детонации неразорвавшихся боеприпасов для мирных жителей, заявил губернатор Евгений Балицкий.
Балицкий сообщил в Мах о целенаправленном ударе ВСУ по кладбищу в Днепрорудном. Военных и стратегических объектов рядом не было.
Балицкий заявил: «Это беспредельная ненависть, направленная даже на усопших. Абсолютное кощунство, в послепасхальную светлую неделю, накануне дня особого поминовения усопших».
Сейчас на кладбище работают саперы из-за угрозы неразорвавшихся боеприпасов. Оперативные службы проводят обследование территории. Власти намерены оценить ущерб для оказания поддержки родственникам погибших, чьи могилы и памятники оказались разрушены.
День поминовения усопших, Радоница, в 2026 году приходится на 21 апреля. В этот день православные посещают кладбища и молятся за умерших близких.
Ранее ВСУ нанесли удар по жилым домам в Мелитополе.
Балицкий сообщал, что на юге Запорожской области ВСУ совершили очередной удар дроном по объекту энергетической инфраструктуры, отключено электроснабжение.