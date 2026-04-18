Стало известно о строительстве нового иранского города у Персидского залива
Иранский Верховный совет одобрил строительство нового города на побережье залива
На побережье Персидского залива появится современный населенный пункт Макран-е Маркази, рассчитанный на комфортное проживание более 150 тыс. человек, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
Масштабный проект будет реализован в южной провинции Хормозган, передает РИА «Новости». Инновационный центр расположится вблизи поселений Абкухи и Калирак, заняв огромную территорию площадью до 3,5 тыс. гектаров.
«Верховный совет градостроительства и архитектуры Ирана утвердил технико-экономическое обоснование, местоположение и общие положения генерального плана нового города Макран-е Маркази в провинции Хормозган», – отмечается в заявлении.
Будущий город нового поколения ориентирован на развитие морской экономики и масштабное производство энергии. При возведении инфраструктуры особое внимание уделят защите окружающей среды, привлечению частного сектора и созданию перспектив для местного населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял о вынужденном переносе столицы из-за перенаселенности Тегерана.