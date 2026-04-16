Tекст: Антон Антонов

Российские штурмовики продолжают наступление, продвигаясь вглубь Сумской области и нанося удары по позициям ВСУ в районах Ястребщины, Писаревки, Песчаного, Мирополья, Бачевска и села Новая Сечь, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

В Шосткинском районе «Северяне» зачищают приграничные леса, продвинувшись на 200 м. В Сумском районе зафиксировано продвижение на 18 участках, за сутки войска прошли до 650 м. Украинское командование экстренно перебрасывает резервы, включая пограничников предпенсионного возраста и операторов беспилотников, чтобы сдержать натиск.

В Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе села Новодмитровка. Российские штурмовые группы продвинулись до 350 м.

На Харьковском направлении российские силы отодвигают врага от государственной границы. Нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Польной, Избицкого, Никольского и села Землянки. На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 200 метров.

Удары нанесены по опорному пункту украинской бригады территориальной обороны с использованием тяжелых огнеметных систем, что привело к значительным потерям у ВСУ.

При этом украинские СМИ сообщают о массовой распродаже топлива военными ВСУ, из-за чего рядовые солдаты вынуждены покупать горючее за свой счет.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 150 человек (из них более 100 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!