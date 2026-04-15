Электрички Павелецкого направления МЖД задержались из-за сбоя на станции Домодедово

Tекст: Денис Тельманов

Несколько пригородных электричек Павелецкого направления следуют с задержкой из-за затрудненного движения на станции «Домодедово», передает INTERFAX.RU.

В пресс-службе Московской железной дороги уточнили, что проблема возникла по техническим причинам.

Движение поездов было затруднено в течение получаса – с 18:08 до 18:38. Это привело к задержке как поездов, следующих в Москву, так и в обратном направлении.

В компании заявили, что делают все возможное для сокращения отставания электричек от расписания и стабилизации ситуации на линии.

