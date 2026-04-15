Принесенная из Африки сахарская пыль выпала в польских Татрах
RMF FM: Сахарская пыль накрыла Польшу желтым осадком
Теплые потоки воздуха из Северной Африки накрыли территорию Польши мелкой песчаной пылью, оставившей на зданиях и автомобилях желто-коричневый осадок.
Необычное природное явление зафиксировали в районе Татр, передает РИА «Новости.»
«До Польши добралась сахарская пыль, оставившая желтый осадок на машинах и подоконниках», – говорится в сообщении польской радиостанции RMF FM.
Мелкие частицы минералов преодолели огромное расстояние благодаря южным и юго-западным ветрам. Сейчас в горном регионе наблюдается помутнение неба, а на снегу и крышах образовался заметный цветной слой.
По прогнозам метеорологов, пик концентрации песка в воздухе над Татрами придется на среду и четверг. Специалисты объясняют, что взвесь поднимается над пустыней восходящими потоками и переносится атмосферной циркуляцией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в апреле сильный перенос пыли из Северной Африки обрушился на турецкую провинцию Анталья.
В прошлом году необычный ночной дождь с песком прошел на территории Крыма.
До этого теплый африканский воздушный фронт принес сахарскую пыль на Украину.