Tекст: Дмитрий Зубарев

Герман заявил, что примерно 90% его сослуживцев были мобилизованы насильно, передает РИА «Новости». По его словам, избежать отправки в армию без взятки практически невозможно, а медицинские комиссии не обращают внимания на серьёзные заболевания. «По здоровью у меня есть проблемы с ногами. Это нормально, ты же ходишь? Ходишь, и все. Ты видишь? Видишь, значит все нормально. А у них нету там особых. Там люди с гепатитом, сахарным диабетом. Кого они видят, кого они поймали, того они и доставляют», – рассказал Герман.

Он отметил, что многие его сослуживцы попадали в армию не по повестке, а в результате облав на улицах и в магазинах, а также по доносам соседей или участковых. По словам Германа, выйти с военно-врачебной комиссии без крупной взятки фактически невозможно, и случаи попадания в армию были самыми разными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинских военкоматов уничтожили медицинские документы призывника с ВИЧ и гепатитом.

Пленный военнослужащий Руслан Стеблинский рассказал об отправке на фронт даже после дачи крупной взятки.

Ради выполнения дневного плана мобилизации представители ТЦК массово задерживали людей с различными тяжелыми заболеваниями.