МВД включило тему вовлечения детей в преступления в «Разговоры о важном»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тематика предупреждения вовлечения детей в преступную деятельность теперь включена в цикл занятий «Разговоры о важном», передает ТАСС. В МВД объяснили, что эта инициатива согласована с Минпросвещения и направлена на развитие правовой грамотности и повышение безопасности школьников. «Тематика правовой подготовленности учащихся, безопасности, предупреждения втягивания их в противоправную деятельность включена по согласованию с Минпросвещения России в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», – заявили в пресс-центре ведомства.

Параллельно подготовлены методические материалы для родителей по вопросам противодействия негативному влиянию на подростков и формированию критического отношения к преступлениям, связанным с использованием интернета и других технологий. В МВД также сообщили о проведении профилактических мероприятий в учебных заведениях с участием социальных специалистов.

В 2025 году полицейские провели 756,4 тыс. бесед и лекций для детей, 93,2 тыс. выступлений для родителей и опубликовали 52,9 тыс. материалов по теме в СМИ. Значимую роль играют и общественные организации: в их рядах сейчас почти 48,5 тыс. подконтрольных полиции подростков – это почти половина всех состоящих на профилактическом учете. В частности, в «Движении первых» состоят 29,4 тыс. подростков, в «Юнармии» – 6,3 тыс. В 89 регионах страны действуют 36,5 тыс. отрядов «Юных инспекторов движения».

В ведомстве подчеркнули, что в преддверии летних каникул особое внимание уделяется организации досуга молодежи, особенно для тех, кто стоит на учете. Программы специализированных смен доказали свою эффективность в формировании гражданского самосознания и патриотизма, а также в профилактике девиантного поведения.

По итогам прошлого лета принятые меры позволили снизить число преступлений среди несовершеннолетних на 11,2% – с 2,8 тыс. до 2,5 тыс. случаев за май–сентябрь, а количество опасных деяний осталось на прежнем уровне – 1,7 тыс. Преступления подконтрольных МВД подростков также сократились на 4%, с 813 до 780 случаев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости оперативного выявления вербовщиков подростков.

МВД России назвало мессенджер Telegram главной площадкой для втягивания детей в мошенничество.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова посоветовала родителям регулярно обсуждать с детьми риски общения в интернете.