МВД рассказали, как в Telegram вербуют детей и подростков

Tекст: Ирма Каплан

«Telegram является главной площадкой вербовки несовершеннолетних. Там для этих целей существуют секретные чаты, анонимные группы с обсуждением «заработка», закрытые каналы с такими вакансиями как дропы, кладмены, симки, админы», – приводит ТАСС выдержку из материалов МВД.

В ведомстве уточнили, что боты-вербовщики – автоматизированные боты, рассылающие предложения «о работе» и приглашения в «чаты знакомств» – это основные каналы вовлечения ребят в преступную деятельность.

