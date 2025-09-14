Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.8 комментариев
МВД рассказали, как в Telegram вербуют детей и подростков
Злоумышленники активно используют закрытые Telegram-чаты и анонимные группы для вовлечения детей и подростков в преступления, связанные с дистанционным мошенничеством, следует из материалов МВД России.
«Telegram является главной площадкой вербовки несовершеннолетних. Там для этих целей существуют секретные чаты, анонимные группы с обсуждением «заработка», закрытые каналы с такими вакансиями как дропы, кладмены, симки, админы», – приводит ТАСС выдержку из материалов МВД.
В ведомстве уточнили, что боты-вербовщики – автоматизированные боты, рассылающие предложения «о работе» и приглашения в «чаты знакомств» – это основные каналы вовлечения ребят в преступную деятельность.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило о популярных предлогах мошенников для обмана клиентов банков. Очевидными признаками звонков от злоумышленников являются сообщения о том, что сбережения человека находятся в опасности. Кроме того, в ведомстве рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции».
Также в МВД составили психотип жертвы дистанционных хищений в России.