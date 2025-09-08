В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»

Мошенники оставляли жертвам фейковый номер полиции якобы «для защиты»

Tекст: Денис Тельманов

Мошенники все чаще используют сложные схемы и убеждают граждан связываться с ними, представляясь сотрудниками полиции, передает РИА «Новости». Как пояснили в МВД, злоумышленники звонят на домашний телефон, представляются участковым и сообщают тревожную информацию о якобы выявленной группе мошенников. После этого они оставляют номер телефона, по которому якобы можно связаться «для защиты».

Через некоторое время мошенники снова звонят жертве и вымогают деньги, угрожая и запугивая. Жертве предлагают позвонить по оставленному номеру, чтобы получить «инструкции по защите» своих средств.

В МВД уточнили, что лжесотрудник дает подробные указания, как якобы обезопасить свои средства, убеждая жертву действовать строго по инструкции. В результате потерпевшая сторона переводит деньги вымогателям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Центра безопасности Мax в августе заблокировали 67 тыс. подозрительных аккаунтов. В столице мошенники заставили тринадцатилетнюю девочку перевести с банковских счетов своей бабушки более 1,2 млн рублей. Злоумышленники разработали новую схему для получения доступа к «Госуслугам» под предлогом обновления данных об образовании.