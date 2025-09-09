  • Новость часаПесков ответил на вопрос об отпуске Путина
    Отставка правительства Франции толкает к отставке Макрона
    Кулеба признался в побеге с Украины
    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»
    Агроном объяснил щедрый урожай помидоров в 2025 году
    Путин наградил Герасимова орденом Мужества
    Назван вид оружия, которым ВСУ атаковали Донецк и Макеевку
    МИД России потребовал разъяснений от Аргентины по высказываниям Буллрич
    Лидеры БРИКС обсудили создание более справедливого мирового порядка
    Медведев пригрозил Финляндии крахом из-за противостояния с Россией
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    19 комментариев
    9 сентября 2025, 02:10 • Новости дня

    МВД сообщило о популярных предлогах для обмана клиентов банков

    Tекст: Ирма Каплан

    Злоумышленники под видом сотрудников банков выманивают данные россиян, используя предлоги типа «сбой в базе данных» и «начисление бонусов», сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

    По словам представителя ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками банка и под разными предлогами выманивают данные банковской карты, код безопасности и одноразовый пароль, передает ТАСС.

    «Часто мошенники выдают себя за сотрудников банка и под предлогом «сбоя в базе данных», «начисления бонусов» или «подключения к социальной программе» просят, а иногда даже требуют сообщить им реквизиты карты, код безопасности и одноразовый пароль», – пояснили в МВД.

    В ведомстве уточнили, что эти фразы указывают на то, что разговор ведет мошенник, так как получив необходимую информацию, преступники списывают деньги со счетов граждан.

    В МВД напомнили, что настоящие сотрудники банков не запрашивают реквизиты и пароли и не совершают операций с картой клиента по телефону.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, очевидными признаками звонков от злоумышленников являются сообщения о том, что сбережения человека находятся в опасности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Также в МВД составили психотип жертвы дистанционных хищений в России. Кроме того, в ведомстве рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции».

    8 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Назван вид оружия, которым ВСУ атаковали Донецк и Макеевку

    ВСУ ударили по Донецку и Макеевке реактивными ракетами-дронами «Паляница»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины задействовали реактивные дроны-ракеты «Паляница» для ударов по Донецку и Макеевке.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Также стало известно, что удары наносились комбинированно, одновременно с использованием ударных беспилотников самолетного типа. По данным источника, всего по Донецку и Макеевке было выпущено не менее 20 беспилотников, при этом большая их часть – дроны-ракеты «Паляница».

    Напомним, в результате удара дрона по многоэтажному дому в Червоногвардейском районе Макеевки произошло возгорание как минимум в восьми квартирах. Тажке ВСУ массово атаковали беспилотниками Донецк.

    В марте эксперты сообщили о применении ВСУ кассетных боеприпасов против гражданских объектов.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 20:43 • Новости дня
    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»

    Мошенники оставляли жертвам фейковый номер полиции якобы «для защиты»

    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»
    @ Шеметов Максим/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Злоумышленники выдают себя за сотрудников полиции, чтобы убедить граждан звонить по опасному номеру и потерять свои деньги.

    Мошенники все чаще используют сложные схемы и убеждают граждан связываться с ними, представляясь сотрудниками полиции, передает РИА «Новости». Как пояснили в МВД, злоумышленники звонят на домашний телефон, представляются участковым и сообщают тревожную информацию о якобы выявленной группе мошенников. После этого они оставляют номер телефона, по которому якобы можно связаться «для защиты».

    Через некоторое время мошенники снова звонят жертве и вымогают деньги, угрожая и запугивая. Жертве предлагают позвонить по оставленному номеру, чтобы получить «инструкции по защите» своих средств.

    В МВД уточнили, что лжесотрудник дает подробные указания, как якобы обезопасить свои средства, убеждая жертву действовать строго по инструкции. В результате потерпевшая сторона переводит деньги вымогателям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Центра безопасности Мax в августе заблокировали 67 тыс. подозрительных аккаунтов. В столице мошенники заставили тринадцатилетнюю девочку перевести с банковских счетов своей бабушки более 1,2 млн рублей. Злоумышленники разработали новую схему для получения доступа к «Госуслугам» под предлогом обновления данных об образовании.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 22:36 • Новости дня
    МИД Эстонии вызвал поверенного России для вручения ноты протеста
    МИД Эстонии вызвал поверенного России для вручения ноты протеста
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    МИД Эстонии сообщил о вызове временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ноту протеста из-за российских самолетов на границе с прибалтийской страной.

    «Сегодня, 8 сентября, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации для выражения протеста и вручения официальной ноты в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии 7 сентября», – сказано в сообщении на сайте МИД Эстонии.

    Там уточнили, что инцидент произошел в районе острова Вайндлоо, где российский вертолет МИ-8 без разрешения якобы вошел в воздушное пространство Эстонии и оставался там около четырех минут.

    По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны, это был еще один серьезный и достойный сожаления инцидент, особенно в свете того факта, что это было третье подобное нарушение в 2025 году, указано в сообщении.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, портал ERR сообщил о вызове в МИД страны временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина в связи с ударами ВС России по целям на Украине. Также в августе министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке первого секретаря аппарата российского посольства, получив ответный жест из Москвы.

    Кроме того, Министерство обороны Эстонии в сентябре выступило с инициативой по снижению бюрократии для натовских военных самолетов, чтобы облегчить их использование эстонского воздушного пространства

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 21:08 • Новости дня
    Россиянин Каверин отпущен талибами и вылетел в Москву

    Россиянин Каверин после задержания в Афганистане вернется в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Этнограф Святослав Каверин, находившийся под стражей в Афганистане полтора месяца, готовится к возвращению в российскую столицу в ближайший понедельник.

    Как сообщили два информированных источника, информацию передает РИА «Новости». Святослав Каверин намерен вернуться на родину после полутора месяцев заключения в Афганистане. Один из источников отметил, что Каверин сообщил родственникам о своем вылете в Москву после освобождения.

    По данным агентства, после освобождения Каверин отправил голосовое сообщение семье. Этнограф является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН.

    19 июля, Каверин написал в своем Telegram-канале, что был задержан в Кундузе за попытку контрабанды украшений и перевезен в Кабул.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Афганистане задержали российского этнографа Святослава Каверина по подозрению в попытке вывоза украшений. Российское посольство занимается судьбой задержанного гражданина.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2025, 22:45 • Новости дня
    Умерла российский филолог Аза Тахо-Годи
    Умерла российский филолог Аза Тахо-Годи
    @ Антонов Алексей/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский филолог, профессор МГУ и хранительница наследия философа, антиковеда и филолога Алексея Федоровича Лосева Аза Тахо-Годи скончалась, ей было 102 года, сообщили в Межрегиональной общественной организации писателей «Русский ПЕН-центр».

    «Русский ПЕН-центр и "Дом А. Ф. Лосева" с глубоким прискорбием сообщают о том, что 8 сентября после продолжительной болезни на 103-м году жизни скончалась старейший член Русского ПЕН-центра, соратница и хранительница творческого и духовного наследия Алексея Федоровича Лосева Аза Алибековна Тахо-Годи, выдающийся филолог-классик, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор кафедры классической филологии филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, председатель правления Культурно-просветительского общества "Лосевские беседы"», – сказано в сообщении пресс-службы Русского ПЕН-центра и «Дома А. Ф. Лосева».

    Тахо-Годи занималась сохранением творческого и духовного наследия философа Алексея Лосева, являлась автором и соавтором более 800 научных трудов и учебников, а также редактором полного собрания сочинений Платона на русском языке.

    Аза Тахо-Годи родилась в 1922 году в Махачкале в семье политического деятеля, позднее репрессированного. Детство и учеба прошли в Москве, где она пережила аресты родителей. С юности связала свою судьбу с изучением античности: вела лекции по истории греческой литературы в МГУ, заведовала кафедрой классической филологии, преподавала античную литературу, латинский и греческий языки в разных вузах.

    С 1954 года Аза Тахо-Годи была ближайшей сподвижницей и спутницей жизни философа Алексея Лосева. После его смерти основала и возглавила Культурно-просветительское общество «Лосевские беседы», а также внесла вклад в создание библиотеки и музея «Дом А. Ф. Лосева».

    За выдающиеся заслуги в науке и культуре Тахо-Годи была удостоена множества государственных и церковных наград, в том числе Ордена Почета, почетной грамоты президента России, ряда наград Русской православной церкви, а также серебряной медали Института философии РАН. В последние годы она продолжала преподавать и руководить научными проектами.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 17:10 • Новости дня
    Захарова заявила о праве России на ответ за атаку ВСУ на Донецк

    Россия оставила за собой право ответить на нападение на гражданские объекты Донецка

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД России подчеркнул, что возможный ответ станет реакцией на атаку в парке «Гулливер» и не исключает диалог.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима в парке «Гулливер» в Донецке, передает ТАСС.

    В своем комментарии Захарова отметила: «Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима».

    Она также подчеркнула, что приверженность России конструктивному поиску путем мирного урегулирования через диалог остается неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту массированной атаки беспилотниками на Донецк. В результате атаки украинского беспилотника на парк «Гулливер» в Донецке пострадали шесть человек, среди которых оказалась девочка 2011 года рождения. Здание школы №20 в Калининском районе Донецка повреждено из-за прямого попадания украинского беспилотника.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 16:23 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в эскалации после удара по Донецку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев ударами по парку «Гулливер» в Донецке демонстрирует курс на эскалацию конфликта и срыв мирного урегулирования.

    «Преступный киевский режим продолжает совершать террористические акции против мирного населения и гражданских объектов российских регионов. Воскресным вечером ВСУ нанесли удар БПЛА по детской площадке в недавно открытом парке «Гулливер» в Донецке, где в это время находилось много мирных жителей», – заявила Захарова, передает ТАСС.

    По ее словам, в результате взрыва получили ранения шесть человек, в том числе ребенок 2011 года рождения. Дипломат подчеркнула, что рядом с парком не находилось военных объектов, а удар был нанесен целенаправленно по мирным жителям, включая детей и их родителей.

    Она охарактеризовала произошедшее как «очередное преднамеренное кровавое преступление укронацистов против мирного населения России» и обратила внимание на явную нацеленность Киева на эскалацию вооруженного конфликта и срыв любых попыток переговоров.

    Напомним, украинский беспилотник ударил по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о шести пострадавших, среди которых оказалась девочка 2011 года рождения.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Кремль опубликовал кадры участия Путина в онлайн-саммите БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль показал кадры участия по видеосвязи президента России Владимира Путина во внеочередном онлайн-саммите БРИКС.

    Саммит состоялся по инициативе Бразилии, которая в этом году председательствует в объединении.

    В ходе встречи обсуждались перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных связей между странами БРИКС с учетом текущей ситуации в глобальной экономике, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Напомним, Путин в понедельник подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал опубликовать релиз после мероприятияю

    В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 19:56 • Новости дня
    Путин поручил увеличить срок записи к врачу через Госуслуги

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился рассмотреть возможность увеличения срока для записи к врачу через портал «Госуслуги».

    Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличить срок записи к врачам и лечебным процедурам на портале «Госуслуги». Об этом говорится в перечне поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения, опубликованном на сайте Кремля.

    Ответственным за выполнение задачи назначен глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, Мишустин должен будет представить доклад о результатах проделанной работы до 20 ноября 2026 года.

    Ранее Путин заявил, что 100% госуслуг в ближайшие годы должны начать предоставлять в электронном виде.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Силовики назвали число наемников в ВСУ

    Российские силовики сообщили о 20 тысячах наемников на стороне ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тысяч наемников из различных стран мира.

    Около 20 тысяч наемников из разных стран воюют на стороне вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Источник агентства уточнил, что по различным оценкам это минимальная численность иностранных бойцов в рядах украинской армии в данный момент.

    Силовики отмечают, что поток наемников в ВСУ сокращается, но полностью не прекращается. Среди прибывающих на Украину растет доля людей без боевого опыта, а также пожилых и бывших военных США, списанных по состоянию здоровья и желающих возобновить военную карьеру.

    Источник пояснил: «Но, как мы видим, поток желающих сокращается. В части качающейся граждан США, по-большому счету это связано с резкой сменой риторики в отношении России. Кроме того, наемники отказываются воевать бок о бок с необученными и немотивированными украинцами, принудительно отправленными на фронт».

    По данным российских силовых структур, чаще всего среди наемников встречаются граждане стран Латинской Америки, таких как Колумбия, Венесуэла, Сальвадор, Никарагуа, а также Польши, Британии, Канады и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times подсчитала число погибших американских наемников на Украине, которое составило не менее 92 человек. Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в шести областях, уничтожив более тысячи солдат и технику. В результате серии ударов по объектам ВСУ на юге Одесской области были уничтожены базы с иностранными наемниками, включая граждан Британии и Румынии.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Силуанов назвал еще одну область, где ИИ «пока не дорос» заменить человека

    Силуанов назвал еще одну область, где ИИ пока бессилен заменить человека

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что его ведомство стало одним из первых, где стали использовать возможности искусственного интеллекта (ИИ) в работе, однако, есть сферы, которые ему неподвластны, считает глава Минфина.

    «В конечном счете планирование [бюджета], думаю, что останется за человеком. Одно дело, тебе подскажут как по мнению искусственного интеллекта правильнее составить бюджет, а другое дело – есть много нюансов, которые решаются исключительно исходя из профессиональных человеческих качеств. <…> Пока искусственный интеллект не дорос до тех интеллектуальных, где-то может даже эмоциональных возможностей человека, которые пока недоступны искусственному интеллекту», – приводит ТАСС слова Силуанова в эфире радиостанции РБК.

    По его словам, сейчас ИИ помогает министерству правильно формировать бюджетные заявки и существенно облегчает выполнение ряда задач.

    «Искусственный интеллект помогает в формировании позиции по тем или иным вопросам. Можно не открывать много справочников, ресурсов, можно просто задействовать возможности искусственного интеллекта, который сразу посмотрит всю картину того или иного вопроса, и подскажет позицию», – уточнил министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава «Сбера» Герман Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека. При этом президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме подчеркнул, что ИИ – инструмент, а окончательное принятие решений в госуправлении должно оставаться за человеком.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 22:57 • Новости дня
    FT узнала о подготовке в ЕС американского «воздушного щита» для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Поскольку многие из наиболее влиятельных стран «коалиции желающих» на самом деле не хотят отправлять войска на Украину, среди «не желающих», в частности, Германия, Италия и Польша, европейцы рассматривают альтернативные варианты помощи Украине.

    «Сейчас ведутся разговоры о создании «фактического прекращения огня» с помощью американского «воздушного щита» для Украины. «Воздушный щит» предполагает значительное усиление противовоздушной обороны, которая сможет закрыть небо от российских беспилотников, но не от баллистических ракет», – пишет Finantial Times (FT).

    В статье уточняют, что европейцы могли бы внести свой вклад, в том числе оказав военно-морскую поддержку, которая помогла бы защитить воздушное пространство Украины. Также обсуждается возможность размещения авианосцев, вероятно, в Европе.

    Европейцы надеются, что более жесткие меры против России будут одобрены Конгрессом, пишет газета, отмечая, что президент США неоднократно заявлял и на словах, и на деле, что не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, о чем стоит помнить при любых инициативах с расчетом на участие США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 16:46 • Новости дня
    Кремль пообещал опубликовать релиз после закрытого саммита БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам онлайн-встречи лидеров БРИКС Кремль опубликует краткое сообщение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, саммит БРИКС проходит полностью в закрытом режиме, а выступление президента России Владимира Путина не будет транслироваться для СМИ, передает ТАСС.

    «По завершении мы дадим краткое сообщение», – сообщил представитель Кремля.

    Напомним, Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи.

    В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об отпуске Путина
    Песков ответил на вопрос об отпуске Путина
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин позволить себе отпуск не может, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», – сказал Песков ТАСС.

    Так представитель Кремля ответил на вопрос, как президент России планирует отмечать день рождения 7 октября и будет ли у него в этой связи отпуск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин намерен до окончания 2025 года обратиться с посланием к Федеральному собранию. Также президент России проведет прямую линию с большой пресс-конференцией.


    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 23:23 • Новости дня
    Внук де Голля назвал символом дружбы возможный переезд в Россию

    Внук де Голля объявил о намерении переехать в Россию

    Tекст: Ирма Каплан

    Пьер де Голль, президент Фонда де Голля и внук первого президента Франции Шарля де Голля, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом Российского государственного социального университета (РГСУ) назвал вероятность переезда в Россию символом дружбы между двумя государствами.

    «Я и моя жена хотим поселиться в России, и я считаю, что это будет ярким символом франко-российской дружбы», – приводит его слова ТАСС.

    Пьер де Голль признался, что его сын будет учиться в РГСУ.

    «Мы покажем миру, что мы (Россия и Франция) – друзья, и что мы понимаем друг друга. Я думаю, на нас лежит задача продолжать развитие, несмотря ни на что, и продвигаться вперед», – добавил он.

    Внук первого президента Франции отметил, что страны связаны отношениями в различных сферах, включая культурную и это важно продолжать и развивать.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, в Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран.

    Актриса и певица Найке Ривелли, дочь известной итальянской актрисы Орнеллы Мути, заявила о своем намерении получить российское гражданство.

    Комментарии (0)
    МИД Эстонии вызвал поверенного России для вручения ноты протеста
    ЕК разработала 19-й пакет санкций против России
    Россиянин Каверин отпущен талибами и вылетел в Москву
    Зеленский назвал свой главный запрос на заседании в формате «Рамштайн»
    «Аэрофлот» сообщил о планах подписать контракты на 90 МС-21
    Глава Роснедр заявил о бесконечных запасах нефти в России
    В Грузии потребовали изъять из Конституции пункт о вступлении в ЕС и НАТО

    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США? Подробности

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

