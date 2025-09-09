МВД сообщило о популярных предлогах для обмана клиентов банков

Tекст: Ирма Каплан

По словам представителя ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками банка и под разными предлогами выманивают данные банковской карты, код безопасности и одноразовый пароль, передает ТАСС.

«Часто мошенники выдают себя за сотрудников банка и под предлогом «сбоя в базе данных», «начисления бонусов» или «подключения к социальной программе» просят, а иногда даже требуют сообщить им реквизиты карты, код безопасности и одноразовый пароль», – пояснили в МВД.

В ведомстве уточнили, что эти фразы указывают на то, что разговор ведет мошенник, так как получив необходимую информацию, преступники списывают деньги со счетов граждан.

В МВД напомнили, что настоящие сотрудники банков не запрашивают реквизиты и пароли и не совершают операций с картой клиента по телефону.

