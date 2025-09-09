В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
МВД сообщило о популярных предлогах для обмана клиентов банков
Злоумышленники под видом сотрудников банков выманивают данные россиян, используя предлоги типа «сбой в базе данных» и «начисление бонусов», сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
По словам представителя ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками банка и под разными предлогами выманивают данные банковской карты, код безопасности и одноразовый пароль, передает ТАСС.
«Часто мошенники выдают себя за сотрудников банка и под предлогом «сбоя в базе данных», «начисления бонусов» или «подключения к социальной программе» просят, а иногда даже требуют сообщить им реквизиты карты, код безопасности и одноразовый пароль», – пояснили в МВД.
В ведомстве уточнили, что эти фразы указывают на то, что разговор ведет мошенник, так как получив необходимую информацию, преступники списывают деньги со счетов граждан.
В МВД напомнили, что настоящие сотрудники банков не запрашивают реквизиты и пароли и не совершают операций с картой клиента по телефону.
