В МВД составили психотип жертвы дистанционных хищений в России
Социально активные граждане от 30 лет с накоплениями и работой оказались наиболее уязвимыми для дистанционных мошенников, несмотря на финансовую грамотность и лояльность к государству, сообщили в пресс-службе МВД.
«Психологический портрет типичного потерпевшего от дистанционного хищения изменился. В настоящее время это социально активный гражданин в возрасте 30-70 лет, имеющий постоянную работу», – рассказали в МВД ТАСС.
Там уточнили, что он, как правило, имеет активную жизненную позицию, лоялен к государству и готов содействовать. При этом зачастую финансово грамотный, имеет накопления и положительную кредитную историю, отметили в ведомстве.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, очевидными признаками звонков от злоумышленников являются сообщения о том, что сбережения человека находятся в опасности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Кроме того, злоумышленники все чаще прибегают к использованию фейковых переписок с украинскими спецслужбами, чтобы запугать граждан в рамках схемы «фейк-босс», предупредили в МВД.