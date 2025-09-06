В МВД составили психотип жертвы дистанционных хищений в России

Tекст: Ирма Каплан

«Психологический портрет типичного потерпевшего от дистанционного хищения изменился. В настоящее время это социально активный гражданин в возрасте 30-70 лет, имеющий постоянную работу», – рассказали в МВД ТАСС.

Там уточнили, что он, как правило, имеет активную жизненную позицию, лоялен к государству и готов содействовать. При этом зачастую финансово грамотный, имеет накопления и положительную кредитную историю, отметили в ведомстве.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, очевидными признаками звонков от злоумышленников являются сообщения о том, что сбережения человека находятся в опасности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, злоумышленники все чаще прибегают к использованию фейковых переписок с украинскими спецслужбами, чтобы запугать граждан в рамках схемы «фейк-босс», предупредили в МВД.

