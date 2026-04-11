Посол Израиля в США отверг перемирие с «Хезболлой»
Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что во время их первого в истории телефонного разговора он заявил ливанскому коллеге, что Израиль не готов прекратить боевые действия против «Хезболлы», даже несмотря на переговоры с Ливаном.
«В ходе состоявшейся сегодня в Вашингтоне беседы между послами Израиля и Ливана, а также послом США в Ливане и под эгидой Государственного департамента США, Израиль договорился начать официальные мирные переговоры в следующий вторник», – приводит заявление Лейтера Times of Israel (ToI).
При этом Израиль отказался обсуждать прекращение огня с организацией «Хезболла», которая продолжает нападать на Израиль и является главным препятствием на пути к миру между двумя странами, говорится в заявлении.
США призывают Израиль прекратить боевые действия против «Хезболлы» до первой в истории встречи представителей Иерусалима и Бейрута во вторник, 14 апреля.
Ливан заявил, что прекращение огня должно быть предварительным условием этой встречи.
Напомним, ранее портал Axios узнал о просьбах Ливана и США к Израилю «сделать паузу» в войне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы» и согласился на переговоры с Ливаном под давлением США.