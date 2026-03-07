Безруков пожертвовал курсом во ВГИКе ради МХАТа Горького

В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.8 комментариев
Худрук МХАТа Безруков отказался от набора студентов во ВГИК ради новой должности
Из-за нового назначения художественным руководителем МХАТ имени Горького Сергей Безруков в этом году отказался набирать курс во ВГИК.
Сергей Безруков объявил об изменениях в графике в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что новая должность художественного руководителя МХАТ имени Горького требует полной самоотдачи.
«Свои личные планы я также корректирую, например, точно не буду набирать в этом году курс во ВГИК, чтобы высвободить главный ресурс – время», – написал артист.
Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении актера на этот пост. Безруков отметил, что намерен использовать летний период для разработки стратегии развития учреждения, и признался, что ждет встречи с труппой.
Генеральным директором театра стала Елена Булукова. До этого она возглавляла Театр кукол имени Образцова.
Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой связал решение Константина Богомолова покинуть этот пост с вескими основаниями.