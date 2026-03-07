Безруков пожертвовал курсом во ВГИКе ради МХАТа Горького

Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам

Востоковед Сажин: Иран начал проигрывать войну на истощение

Tекст: Андрей Резчиков

«Иран находится сейчас в очень сложном положении и решение не наносить удары по соседям свидетельствует о том, что внутри страны идет серьезная подковерная борьба между различными политиками и силами», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

По его словам, это заявление отчасти является победой президента Ирана Масуда Пезешкиана над «ястребами» внутри истеблишмента, но в большей степени это вынужденное оглашение решения военных, которые поняли, что проигрывают войну на истощение.

«Это заявление Пезешкиана не случайное, а отражает всю сложность ситуации в Исламской Республике. Это не тактическая пауза для перегруппировки сил и перехода к асимметричным действиям», – полагает спикер.

Собеседник напомнил, что часть либерально настроенных политиков изначально выступала за компромисс с США. Сегодня их позиция может усилиться. «Сейчас тоже есть те, кто призывает пойти на компромисс ради спасения Исламской Республики. Другие выступают против любых переговоров с Соединенными Штатами. Все это подтверждает политический хаос в стране», – рассуждает эксперт.

Отказ Ирана от ударов по соседним странам повлияет на позицию Ирака, Турции и стран Персидского залива, которые теперь могут почувствовать себя в безопасности и, например, разрешить США использовать свое воздушное пространство для транзита. «Заявление президента Ирана смягчает ситуацию и облегчает положение стран Персидского залива. Они могут отказаться от идеи совершения возможных атак на Иран», – добавил спикер.

В субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о решении Временного руководящего совета Ирана воздерживаться от ударов по соседним странам, если с их стороны не будет атак. По его словам, решение было принято накануне и касается исключительно случаев обороны.

Пезешкиан при этом отверг заявления о возможной безоговорочной капитуляции Ирана, назвав такие утверждения «грезами, которые им стоит унести с собой в могилу».

Накануне президент США Дональд Трамп исключил возможность каких-либо иных договоренностей с Ираном, помимо безоговорочной капитуляции республики. Он пообещал, что после этого вместе с союзниками начнет работать над тем, чтобы сделать Иран «лучшим и сильным, как никогда прежде».

Позже брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пояснила, что Исламская Республика сама окажется в состоянии «безоговорочной капитуляции» – независимо от того, признают это в Тегеране или нет.

Конфликт на Ближнем востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль начали наносить ракетно-бомбовые удары по иранским объектам. Тегеран отвечает атаками по израильской территории и военным базам США в регионе.