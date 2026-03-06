Тарасова рассказала о трещавшей неделями рухнувшей крыше катка ЦСКА

Тарасова: Рухнувшая крыша катка ЦСКА в Москве трещала несколько недель

Tекст: Вера Басилая

Татьяна Тарасова рассказала, что крыша катка ЦСКА в Москве, где тренировались фигуристы, трещала несколько недель до обрушения, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в ночь на 20 февраля, когда крыша рухнула, жертв удалось избежать, так как в это время в здании никого не было.

«Я ходила туда на тренировки к Елене Водорезовой и бывала там в совершенно разное время. Крыша могла обвалиться и раньше, она уже несколько недель трещала», – рассказала Тарасова.

По словам Тарасовой, в момент обрушения в катке находилась школа фигурного катания, где спортсмены и тренеры хранили свои коньки и вещи. После происшествия занятия школы были перенесены в соседний каток, а тренеры изменили расписание и поделились временем на льду с другими группами.

На катке ЦСКА тренировались известные фигуристы, среди которых Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Елена Радионова и другие. Сейчас в комплексе продолжают заниматься группы тренеров Елены Буяновой и Екатерины Моисеевой.

Ранее на Днепропетровской улице в столице обрушился навес над ледовой площадкой.

В 2024 году в ледовом дворце Евгения Плющенко обвалилась мембранная кровля.