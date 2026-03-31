Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.0 комментариев
ФСБ сорвала теракт на подстанции у Анапы
Житель Анапы, поддерживающий проукраинскую террористическую организацию, готовил поджог трансформаторной подстанции, его действия удалось пресечь, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Готовящий теракт сторонник проукраинской террористической организации был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю, передает ТАСС.
В отношении него возбудили уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.
Подозреваемый в январе 2026 года установил контакт с представителем украинской стороны через Telegram. По указанию куратора он собирался поджечь трансформаторную подстанцию за деньги.
Эта подстанция питает электроэнергией военные объекты, курортно-санитарные учреждения и частные дома в Анапе, ее повреждение могло нанести значительный ущерб.
Преступление удалось предотвратить. Планировавший атаку гражданин России 2005 года рождения был своевременно задержан. Подстанция продолжает работать в штатном режиме.
В феврале 2026 года в Москве сотрудники ФСБ задержали 29-летнего иностранца, готовившего взрыв на энергетическом объекте Подмосковья по заданию украинской террористической организации. В том же месяце в Краснодарском крае завербованный украинской разведкой россиянин намеревался устроить диверсию на военном аэродроме для уничтожения боевой авиации, но был вовремя задержан спецслужбами.