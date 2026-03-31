Лавров заявил о готовности России к диалогу с Западом на равных условиях

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия готова к диалогу с западными странами, однако не собирается проявлять инициативу и «бегать ни за кем», заявил Лавров, передает ТАСС.

По словам Лаврова, отношения между Россией и Западом переживают сейчас один из самых тяжелых кризисов. Министр подчеркнул, что Москва твердо намерена отстаивать собственные национальные интересы. При этом, отметил он, Россия готова к переговорам и оставляет дверь открытой для диалога и возможных договоренностей.

«И главное здесь, конечно, твердо отстаивать наши национальные интересы. Да, оставляя дверь открытой для диалога и возможных договоренностей, но, во-первых, на строго равноправной, взаимовыгодной основе», – сказал министр.

Лавров выразил мнение, что для начала диалога Запад должен «оставить в стороне свои капризы» и четко сформулировать свои предложения. Министр также заявил: «Мы уже будем решать, как реагировать на все идеи, которые еще могут, наверное, прозвучать из уст западных элит. Но уж бегать ни за кем не будем – это точно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом сохраняется уважение и они разговаривают так, как положено мужчинам и крупным политикам.

Ранее в столице США завершились переговоры парламентской делегации России, во время которых стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и обменялись мнениями.